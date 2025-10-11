الملحق الآسيوي للمونديال... اختبار صعب لمنتخب العراق

- يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد فوزه على إندونيسيا، بينما يستعد المنتخب العراقي لمواجهتها، مع تركيز المدرب غراهام أرنولد على معالجة أزمة الدفاع. - يسعى منتخب إندونيسيا بقيادة المدرب باتريك كلويفرت لتحسين الأداء الدفاعي بعد خسارته أمام السعودية، مؤكداً على أهمية الفوز ضد العراق لتعزيز فرص المنافسة. - في المجموعة الأولى، تعادل منتخب عُمان مع قطر ويستعد لمواجهة الإمارات، حيث يركز المدرب كارلوس كيروش على التحضير الجيد لتحقيق التأهل.

تتواصل اليوم السبت مواجهات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بإقامة مواجهتين مهمتين. فعلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يلتقي منتخب العراق مع إندونيسيا، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء السعودية مع العراق. وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة بعد الفوز على إندونيسيا، فيما بقي رصيد الأخيرة خالياً من النقاط، بانتظار خوض المنتخب العراقي مباراته الأولى في المجموعة.

ويُمني أسود الرافدين بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد النفس في حصد انتصار ثمين يجعل من مهمتهم أسهل خلال مواجهة صاحب الأرض في الجولة الأخيرة. ويبدو أن المدير الفني الذي قاد المنتخب الأسترالي في وقت سابق إلى المونديال استفاد من اللقاء الأول (بين إندونيسيا والسعودية)، لتشخيص نقاط ضعف منافسه، الذي ركز كثيراً على استغلال الكرات الثابتة ونجح في رهانه من خلال تسجيل هدفين في شباك الأخضر السعودي.

ويقترب أرنولد من خوض اللقاء بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب، وتضم عدداً من النجوم الذين تألقوا أخيراً، مثل لاعب نادي الرياض السعودي إبراهيم بايش، وهداف نادي دبا الفجيرة الإماراتي مهند علي (ميمي)، إضافة إلى كوكبة من اللاعبين الناشطين في أوروبا، مثل كيفن يعقوب، وماركو فرج، وزيدان إقبال، برفقة يوسف الأمين وآخرين. وسيحاول المدرب المحنك صنع توليفة مناسبة في الخط الخلفي يعالج فيها أزمة الدفاع التي رافقت منتخب العراق في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، استدعى أرنولد المهاجم محمد جواد للانضمام إلى قائمة مباراتي المحلق الآسيوي. وأفاد حساب الاتحاد العراقي بأن المدرب قرر دعوة جواد (28 عاماً)، ليكون بديلاً لمهاجم لوتون تاون الإنكليزي علي الحمادي، الذي سيغيب بسبب الإصابة وتأكد عدم جاهزيته لمواجهتي أسود الرافدين في الملحق. من جهة أخرى، يبدو أن هداف أسود الرافدين في تصفيات مونديال 2026 أيمن حسين سيكون خارج حسابات هذا اللقاء بسبب عدم تعافيه من إصابة قوية تعرّض لها على مستوى العضلة الخلفية خلال مشواره مع فريقه الكرمة في مسابقة دوري نجوم العراق، وقد لا يشارك حتى في لقاء السعودية. وغاب أيمن حسين عن مستواه المعهود في الفترة الأخيرة، وعانى من صيام تهديفي في مسابقة دوري نجوم العراق، الأمر الذي رجح كفة المتألق مهند علي ليقود الخط الأمامي لرفاق علي جاسم، خصوصاً أنه نجح في هز شباك هذا المنتخب في أكثر من مناسبة، منها بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي أقيمت في قطر.

من جهته، سيحاول منتخب إندونيسيا التمسك بفرصته الأخيرة والخروج بنتيجة تحافظ على آماله في البقاء بالمنافسة، لكون الهزيمة ستضعه خارج الحسابات بشكل كامل. وبعد الخسارة أمام السعودية في اللقاء الأول، أعرب مدرب منتخب إندونيسيا، الهولندي باتريك كلويفرت، عن خيبة أمله بعدما فقد فريقه تقدّمه المبكر بسرعة، لكنه شدّد على ضرورة التركيز على المباراة المقبلة أمام العراق.

وقال كلويفرت في المؤتمر الصحافي: "ما حدث لا يجب أن يحدث، لكنّه حدث. لم نراقب جيداً بين الخطوط، ما سمح للأجنحة السعودية بالدخول إلى عمق دفاعنا، وهذا أمر غير مقبول، لكنه حدث بالفعل"، وأوضح أنه "بعد هدف التقدّم فقدنا السيطرة وتلقّينا أهدافاً سهلة. أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن لا تزال أمامنا مباراة أخرى نخوضها". وتابع قائلاً: "واجهنا فريقاً قوياً، لكننا لن نخفض رؤوسنا. سنلعب أمام العراق، سنحلل الأداء للعودة بشكل أقوى، لأن الفوز في مباراة العراق ضروري، وهذه حقيقة لا شك فيها".

وفي لقاء آخر، يقابل المنتخب العُماني نظيره الإماراتي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء قطر مع الإمارات. وتعادل منتخب عُمان مع قطر 0-0 ضمن الجولة الأولى. وتساوت عُمان وقطر برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لكل منهما، بانتظار خوض المنتخب الإماراتي لمباراته الأولى. ويسعى المنتخب العُماني لتحقيق ظهوره الأول في كأس العالم أمام المنتخب الإماراتي، فيطمح للعودة إلى النهائيات بعد مشاركته الأولى في كأس العالم لنسخة 1990 في إيطاليا.

وبعد التعادل مع صاحب الأرض منتخب قطر، أبدى مدرب عُمان، البرتغالي كارلوس كيروش، فخره بطريقة أداء فريقه وقدرته على احتواء المنتخب القطري. وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: "قدّمنا أداءً جيداً ونجحنا في إيقاف الهجمات القطرية، وكنا نتوقع أن يندفع المنتخب القطري بقوة لتحقيق الفوز، خصوصاً أنه يلعب على أرضه". وأضاف: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لذلك لعبنا بروح قتالية عالية".

واعترف المدرب البرتغالي المخضرم بأن اقتسام النقاط كان النتيجة الأنسب للفريقين، وأوضح قائلاً: "أعتقد أن التعادل أفضل نتيجة للطرفين، لأن الخسارة كانت ستُضعف كثيراً فرص أي فريق في التأهل إلى كأس العالم. ليس لدينا وقت طويل قبل مواجهة الإمارات، وسنسعى للتحضير جيداً من أجل تحقيق حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم".

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين: الأولى والثانية، فيما سيحصل وصيف كل مجموعة على فرصة أخيرة، عبر مواجهة فاصلة تُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتحديد المنتخب الذي سيمثل قارة آسيا في الملحق العالمي، حيث سيتعين عليه مواجهة منتخبات من قارات أخرى من أجل المنافسة على واحد من مقعدين مؤهلين إضافيين.