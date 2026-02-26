الملاكم طوني يوكا ينهي الجدل: لن أتخلى عن تمثيل فرنسا

- نفى توني يوكا، بطل أولمبياد ريو، تغيير جنسيته الرياضية لتمثيل الكونغو الديمقراطية، رغم حصوله على رخصة من الاتحاد الكونغولي للملاكمة، مؤكدًا فخره بتمثيل فرنسا. - يخطط يوكا لإنشاء أكاديمية للملاكمة في كينشاسا لتدريب الشباب الكونغولي، بعد زيارة حظي فيها باستقبال حافل من الرئيس فيليكس تشيسكيدي. - يستعد يوكا لمباراة ثأرية ضد مارتن باكول في الكونغو، بعد سلسلة انتصارات متتالية، حيث يسعى لإعادة بناء مسيرته الاحترافية.

نفى بطل أولمبياد ريو دي جانيرو ممثلاً لفرنسا، الملاكم توني يوكا (33 عاماً)، رغبته في تمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، موطن والده، ومن ثم لن يغير جنسيته الرياضية، لكنه أعلن مع ذلك أنه سيخوض نزالاً هذا العام في كنشاسا، ويأتي ذلك بعد انتشار أخبار تؤكد أنه قد يُشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة ممثلاً للكونغو الديمقراطية بعد أن كان يُنافس سابقاً باسم فرنسا، وفق ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، الأربعاء.

وكتب يوكا على حسابه في إنستغرام أنه "فخور بتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام العالم"، في رسالة أرفقها بصورة لرخصته من الاتحاد الكونغولي للملاكمة. كما شارك على حسابه في إنستغرام منشورًا لوزير الرياضة والترفيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو، أعلن فيه رسميًّا "التزام توني يوكا بتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية"، بهدف "السعي لتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأوضح البطل، المولود في باريس: "لا يتعلق الأمر بتاتاً بمشاركتي في الأولمبياد لتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية. فأنا بطل أولمبي فرنسي، وسأظل كذلك. لطالما مثّلت بلادنا بكل فخر، ولن يتغير ذلك".

وفي مقطع فيديو نشره، صرّح البطل بأنه يُخطط لإنشاء أكاديمية للملاكمة في كينشاسا لتدريب الشباب الكونغولي وتوجيههم نحو أعلى مستويات الملاكمة، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية. وقد زار بطل أولمبياد 2016 جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أيام، حيث استقبله الرئيس فيليكس تشيسكيدي استقبالاً حافلاً، وفقاً لصور نشرها وزير الرياضة. وبعد ثلاث هزائم قاسية أمام مارتن باكول في مايو/أيار 2022، وكارلوس تاكام في مارس/اذار 2023، ورياض ميرحي في ديسمبر/كانون الأول 2023، يعيد توني يوكا (15 فوزًا، 3 هزائم) بناء مسيرته، وهو حاليًّا في سلسلة انتصارات متتالية من أربع مباريات، كان آخرها على الألماني باتريك كورت في 21 ديسمبر في لاغوس، نيجيريا.

واختار يوكا الحصول على ترخيص من الاتحاد الكونغولي للملاكمة، للمباراة التي من المقرر أن يخوضها في الكونغو نهاية العام، لإعادة إطلاق مسيرته الاحترافية. وصرح رئيس الاتحاد الكونغولي للملاكمة، فرديناند إيلونغا، لوكالة فرانس برس: "ستكون هذه المباراة بمثابة مباراة "ثأرية" ضد باكول (21 فوزًا، هزيمتان، تعادل واحد)". وقد أكد مارتن باكول عبر حسابه على إنستغرام حصوله أيضًا على رخصة من الاتحاد الكونغولي للملاكمة. ولم يُحدد بعد مكان المباراة وتاريخها، إذ لا تزال المفاوضات جارية مع الملاكمين، الذين تبادلوا تصريحات استفزازية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.