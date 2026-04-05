الملاكم البريطاني جوشوا يظهر للمرة الأولى بعد حادث السير المروع

- ظهر الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا لأول مرة علنًا منذ حادث السير المروع في نيجيريا، الذي أودى بحياة صديقيه، حيث شوهد في صالة "أو2 أرينا" بلندن لمتابعة نزال صديقه ديريك تشيسورا. - لم يلقَ جوشوا أي ترحيب من منافسه السابق ديونتاي وايلدر، الذي مر بجانبه دون تحية، رغم ارتباط اسميهما بمواجهة محتملة على لقب العالم. - أشار جوشوا في مقابلة مع "دازون" إلى ازدهار الملاكمة البريطانية، مؤكدًا دعمه لصديقه تشيسورا في نزاله الأخير.

ظهر الملاكم البريطاني بطل العالم السابق لفئة الوزن الثقيل أنتوني جوشوا (37 سنة) على العلن لأول مرة منذ تعرضه لحادث السير المروع في نيجيريا، والذي أودى بحياة صديقيه المقربين، سينا غامي ولاتيف أيوديل، ونجاته بأعجوبة. وكان أنتوني جوشوا التزم بالابتعاد عن الأضواء منذ الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول، لكنه شوهد ليلة أمس السبت في صالة "أو2 أرينا" في لندن وهو يتابع نزال صديقه الملاكم البريطاني ديريك تشيسورا. وحضر الملاكم البريطاني لمتابعة النزال الخمسين والأخير في مسيرة تشيسورا، والذي جمعه بمنافسه الأميركي ديونتاي وايلدر.

وظهر الملاكم البريطاني بطل العالم السابق لفئة الوزن الثقيل بزي رياضي أبيض في المدرجات وسط حضور كبير من الصحافيين والمصورين الذين التقطوا صوراً خاصة للملاكم البريطاني لحظة دخوله، في وقت لم يلقَ جوشوا أي ترحيب من منافسه السابق وايلدر، الذي ارتبط اسمه مراراً بمواجهة على لقب العالم مع الملاكم البريطاني خلال ذروة مسيرتيهما، إذ مرّ الملاكم الأميركي بجانب جوشوا من دون أي تحية في ممر ضيق داخل الصالة.

وكان الملاكم البريطاني خاض نزاله الأخير في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما واجه اليوتيوبر الذي تحوّل إلى ملاكم جايك بول في مدينة ميامي الأميركية، في وقت لا تزال التكهنات مستمرة بشأن مواجهة محتملة مع غريمه البريطاني تايسون فيوري. وخلال مقابلة بجانب الحلبة مع منصة "دازون" أمس السبت، قال جوشوا: "من الرائع أن أكون هنا. الملاكمة، وخصوصاً الملاكمة البريطانية، تشهد ازدهاراً كبيراً. من الواضح أنني متحيّز، أنا مع ديريك مهما كان، وعليه فأنا في فريق تشيسورا".