المكسيك وكندا في مونديال 2026.. 5 ملاعب صغيرة تحتضن 21 مباراة

- تستضيف المكسيك ثلاث ملاعب رئيسية لكأس العالم 2026: ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي للمباراة الافتتاحية وأربع مباريات أخرى، ملعب بي بي في أي في مونتيري لأربع مباريات، وملعب إستاديو أكرون في غوادالاخارا لأربع مباريات في دور المجموعات. - في كندا، ملعب بي سي بليس في فانكوفر يستضيف سبع مباريات، وملعب بي أم أو في تورنتو يستضيف ست مباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الكندي ضد البوسنة. - شهدت الملاعب المكسيكية والكندية تجديدات كبيرة استعداداً لكأس العالم 2026، مثل تجديد ملعب أزتيكا بتكلفة 260 مليون دولار وزيادة سعة ملعب بي أم أو في تورنتو.

تستضيف المكسيك وأميركا وكندا كأس العالم 2026، في الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، وتحتضن ملاعب مدن مكسيكية وكندية عدداً أقل من مباريات المونديال مقارنةً بأميركا صاحبة العدد الأكبر من المواجهات. وفي الجزء الثاني من تقرير المدن المستضيفة لمونديال 2026 وملاعبها، ستشمل الجولة الملاعب المكسيكية والكندية الأربعة المستضيفة للمباريات.

ملعب أزتيكا - مكسيكو سيتي (ملعب افتتاح المونديال)

سيقص ملعب أزتيكا في المكسيك شريط افتتاح كأس العالم 2026، بمواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذي يتسع لحوالى 87 ألف متفرج، وهو ثاني أكبر ملاعب مونديال 2026، بعد ملعب إي تي أند تي الأميركي (94 ألف متفرج). وسيحتضن ملعب أزتيكا بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية أربع مباريات أخرى هي على الشكل الآتي: (أوزبكستان في مواجهة كولومبيا، تشيكيا في مواجهة المكسيك، مباراة في دور الـ32 ومباراة في دور الـ16). وبلغت تكلفة بناء الملعب حوالى 260 مليون دولار أميركي، وشهد عمليات إعادة تجديد لاستضافة مباريات مونديال 2026.

El Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México como sera conocido durante esta #FIFAWorldCup ya está listo para que mañana se de la ceremonia inaugural y ruede la pelota para 38 días de pura copa del mundo.pic.twitter.com/EeOFwG0Uok — World Cup Plus (@WorldCupPlusX) June 10, 2026

بي بي في أي استاديوم – مونتيري

ستكون المكسيك مُمثلة في مونديال 2026 بملعبين، أحدهما "بي بي في أي"، الذي يقع في مدينة مونتيري ويتسع لنحو 53 ألف متفرج، وهو الذي بُني بين سنتي 2011 و2015، وافتُتح رسمياً في عام 2015، وبلغت التكلفة الإجمالية لبناء الملعب نحو 200 مليون دولار أميركي. وسيحتضن الملعب أربع مباريات في كأس العالم (ثلاث في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32)، والمواجهة ستكون على الشكل الآتي: (السويد ضد تونس، تونس ضد اليابان، وجنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية). وحصل ملعب "بي بي في أي" على لقب "El Gigante De Acero" أو "عملاق الحديد"، بسبب تصميمه الكبير والمُدعّم بالحديد القوي في كامل أجزائه، ويُعد أرض ملعب فريق مونتيري المكسيكي، وسُمي بالاسم الحالي بسبب رعاية البنك الإسباني "بي بي في أي"، خصوصاً فرعه في المكسيك. أقيمت على ملعب "بي بي في أي" أول مباراة في 2 أغسطس/ آب 2015، في بطولة كأس أوزيبيو، حين تفوق نادي مونتيري المكسيكي على نادي بنفيكا بثلاثية نظيفة، ويملك الملعب مدرجات قريبة من أرض المستطيل الأخضر، ما يجعل رؤية المشجعين أفضل. ويتميز ملعب "بي بي في أي" بإطلالة شهيرة وساحرة، حيثُ يُطل عليه جبل "سيرو دي لا سيلا" الشهير، وهو جبل في المكسيك يبلغ ارتفاعه نحو 1820 متراً، ويُمكن رؤية الجبل من مقاعد المدرج الشمالي الغربي داخل الملعب.

Estadio BBVA, one of the 3 stadiums located in Mexico for this year’s World Cup.



📍🇲🇽 pic.twitter.com/NOo9qqDdb4 — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 27, 2026

إستاديو أكرون – غوادالاخارا

يتسع ملعب إستاديو أكرون في غوادالاخارا لنحو 48 ألف متفرج، وسيكون ثاني ملاعب المكسيك في البطولة. افتُتح يوم 30 يوليو/ تموز عام 2010، وبلغت التكلفة الإجمالية للبناء وإعادة التجديد في عام 2025 نحو 500 مليون دولار أميركي. وسيحتضن أربع مباريات في بطولة كأس العالم 2026، وجميعها في دور المجموعات (كوريا الجنوبية في مواجهة التشيك، والمكسيك في مواجهة كوريا الجنوبية، وكولومبيا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، والأوروغواي في مواجهة إسبانيا)، ويُستخدم ملعب إستاديو أكرون لمباريات كرة القدم فقط. بدأ إستاديو أكرون استضافة المباريات في بطولة كوبا ليبيرتادوريس، واستضاف الألعاب الأميركية الأولمبية، وأثار استخدام العشب الصناعي لسنوات جدلاً كبيراً، وصولاً إلى عام 2012، عندما أعلن مسؤولو الملعب رسمياً استبدال العشب الصناعي بالطبيعي، وهو القرار الذي رشّحه أكثر لأن يكون من ضمن ملف بطولة كأس العالم 2026. وسيتغير اسم الملعب إلى إستاديو غوادالاخارا خلال بطولة كأس العالم، بسبب معايير فيفا الخاصة بحقوق الاستضافة والرعاية الدعائية. واستضاف الملعب المباراتين الفاصلتين في ملحق فيفا المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ الأولى بين بوليفيا وسورينام وانتهت بفوز الأول (2-1)، وحضرها 33,547 متفرجاً، والثانية بين العراق وبوليفيا التي انتهت بفوز المنتخب العراقي (2-1)، وبحضور 49,286 متفرجاً، حيث احتفل المشجعون العراقيون في هذا الملعب بالتأهل إلى بطولة كأس العالم بعد غياب لسنوات طويلة.

DID YOU KNOW

Estadio Akron is built right into a grass-covered volcanic hill and powered by a giant rainwater recycling system! 🌋🌱



Join us for the live watch-along on @SABC+ on June 11, 21:00 SAST



📺 Watch in: https://t.co/LLyUa4lgCq#Akron #WorldCup2026 #BafanaBafana pic.twitter.com/gikLRDS8Fc — SportsCast Africa (@sportscast_afr) June 10, 2026

بعيدا عن الملاعب كأس العالم 2026... عندما تتحول الرياضة إلى أداة قوة ونفوذ

بي سي بليس – فانكوفر

يستوعب ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية نحو 54 ألف متفرج، وهو أحد ملعبين يستضيفان مباريات مونديال 2026 في كندا. بُني الملعب في عام 1983، وأعيد تجديده بين عامي 2009 و2011، بتكلفة بلغت نحو 356 مليون دولار أميركي. وسيستضيف الملعب سبع مباريات في البطولة (خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة في الدور الـ32 ومباراة في دور الـ16) والمباريات هي على الشكل الآتي: (أستراليا في مواجهة تركيا، كندا في مواجهة قطر، نيوزيلندا في مواجهة مصر، سويسرا في مواجهة كندا، نيوزيلندا في مواجهة بلجيكا). يُعد ملعب بي سي بليس أرضاً لفريق بي سي ليونز في دوري كرة القدم الأميركية حالياً، وكذلك أرضاً لفريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم الذي يُنافس فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وسبق للملعب أن استضاف الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية الشتوية في عام 2010، واحتضن تصفيات بطولة كأس الكونكاكاف للسيدات 2012، ومباريات في بطولة كأس العالم 2015 للسيدات. ولا يُستخدم الملعب لكرة القدم فقط، بل تُجرى عليه مباريات في منافسات البيسبول، وسبق أن استضاف بطولات مهمة في هذه الرياضة، خصوصاً بين سنتي 1984 و1988.

بي أم أو - تورنتو

يُعد ملعب بي أم أو في مدينة تورنتو الكندية أصغر ملاعب كأس العالم 2026، بسعة جماهيرية تصل إلى نحو 45 ألف متفرج فقط، وهو الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للمنتخب الكندي أمام منتخب البوسنة، وهنا يُشار إلى أن سعة الملعب كانت 28,180 متفرجاً، وارتفعت إلى 45,756 متفرجاً لاحتضان مباريات المونديال. وسيحتضن الملعب ست مباريات في مونديال 2026 (خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32)، وستكون المواجهات على الشكل الآتي: (كندا في مواجهة البوسنة، غانا في مواجهة بنما، ألمانيا في مواجهة ساحل العاج، بنما في مواجهة كرواتيا، السنغال في مواجهة العراق). يقع ملعب بي أم أو فيلد في ساحة المعارض في مدينة تورنتو الكندية، وافتُتح لأول مرة في عام 2007 بتكلفة إجمالية في فترة البناء وإعادة التجديد، بلغت نحو 240 مليون دولار أميركي، وهو الملعب الرئيسي لنادي تورنتو أف سي المنافس في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، والملعب الرئيسي لنادي تورنتو أرغونونتس المنافس في دوري كرة القدم الكندية، وتأتي خلفية تسميته "بي أم أو" نسبةً إلى بنك مونتريال الراعي الرسمي للملعب.

احتضن الملعب مباريات في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في عام 2007، ومباريات في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في عام 2014. وفي عام 2010، عندما كانت مباريات نهائيات الدوري الأميركي تُقام في ملاعب مُحايدة، استضاف ملعب بي أم أو المواجهات الحاسمة، واحتضن مباريات خاصة برياضة الركبي، وأُقيمت فيه دورة الألعاب الأميركية في عام 2015. وشهد الملعب مباريات في بطولة كأس الكونكاكاف بنسختي 2015 و2023، حيثُ لعب عليه المنتخب الكندي مبارياته (كندا في مواجهة كوستاريكا بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2015، وكندا في مواجهة منتخب غواديلوب في 27 يونيو/حزيران عام 2023).