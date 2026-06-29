المكسيك قلب المونديال النابض التي أعادت روح لعبة كرة القدم

- بطولة كأس العالم 2026 تُقام لأول مرة في ثلاث دول بأمريكا الشمالية بمشاركة 48 منتخباً، حيث واجهت الولايات المتحدة وكندا تحديات تنظيمية تتعلق بالسفر والتأشيرات، بينما تميزت المكسيك بأجواء احتفالية مريحة للمشجعين. - انتقدت البطولة في الولايات المتحدة وكندا بسبب بروتوكولات إيقاف المباريات واضطرابات الرحلات الجوية وأزمة التأشيرات، بينما كانت المكسيك مستقرة واحتفالية، مما جعلها أقرب إلى الروح الحقيقية لكأس العالم. - في المكسيك، ساهمت انتصارات المنتخب الوطني في تعزيز الحماس الجماهيري، حيث تحولت المدن إلى مهرجانات شعبية، مما أعاد للبطولة طابعها الشعبي، بينما واجهت الولايات المتحدة وكندا انتقادات تنظيمية.

عُرفت بطولة كأس العالم تاريخياً على أنّها احتفالٌ كروي يجمع مختلف شرائح المجتمع من أرجاء المعمورة، وبينما كان من المنتظر أن تسير نسخة 2026 على هذه الخطى وتتحول إلى كرنفالٍ جماهيري وكروي غير مسبوق، باعتبار أنّها تقام للمرة الأولى في ثلاث دول بالقارة الأميركية الشمالية، بمشاركة 48 منتخباً، جاءت الصورة متباينة.

وأكد تقرير لراديو "RMC" الفرنسي، الأحد، أنّه في الوقت الذي انغمست فيه الولايات المتحدة وكندا في سلسلة من المشاكل التنظيمية والانتقادات المرتبطة بالسفر والتأشيرات وحتى الطقس وأسعار التذاكر، كانت المكسيك تخط رحلتها الخاصة على مستوى الاستضافة، حتى بدت في الحقيقة أنّها القلب النابض لهذه البطولة، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل الأزقة والطرقات والساحات العامة أيضاً، وكأنّها مهرجان كروي ذكّر الجميع بنسخة 1986 التي شهدت تتويج الأرجنتين، تحت قيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وشابت بروتوكولات إيقاف المباريات بسبب العواصف الرعدية، واضطرابات الرحلات الجوية وكذلك أزمة التأشيرات التي واجهتها العديد من الوفود مثل إيران والسنغال وهايتي والعراق والكونغو الديمقراطية، في الولايات المتحدة تحديداً وبنسبة أقل كندا، جدلاً كبيراً، إلى جانب انتقادات تسعير التذاكر وإجراءات الهجرة، بينما كان الوضع في المكسيك هادئاً للغاية، حيث وصفها المصدر عينه بأنّها "الأقرب إلى الروح الحقيقية لكأس العالم".

ونشر منتخب المكسيك الفرحة في نفوس جماهيره بعدما حقق "إل تري" انتصارات كبيرة في دور المجموعات وتأهل بالعلامة الكاملة ليزيد من حماسة الجماهير هناك، وعلى أثرها بحسب "RMC"، سمحت السلطات في مكسيكو سيتي لبعض موظفي القطاع العام بالعمل عن بعد خلال مباريات الفريق، مع تعليق مدارس العاصمة، بهدف إتاحة فرصة مشاهدة المباريات للعائلات، تزامناً مع تحوّل الشوارع في العاصمة وغوادالاخارا ومونتيري إلى مهرجانات شعبية، مع نصب شاشات عملاقة في الأحياء وعلى الأرصفة، وكان بطبيعة الحال قميص المنتخب الأخضر الصورة الطاغية في مختلف أنحاء البلاد بعدما امتزج هذا اللون مع موسيقى المارياتشي.

وقال الصحافي الفرنسي، إيونيم فورنييه، الحاضر في المكسيك لـ"RMC" عن الأجواء هناك: "الأمر هناك جنوني حقاً، جميع الحاضرين يرتدون قمصان المنتخبات المشاركة وعلى رأسهم المكسيك، أما أجواء مناطق المشجعين فلا تشعر بأنّها مصطنعة أبداً، الحب الحقيقي للعبة يظهر في المدن المكسيكية، أما غوادالاخارا فهي الأفضل على الإطلاق في كأس العالم، حيث يشارك جميع المشجعين من مختلف الجنسيات بالاحتفالات معاً، ليلتقطوا صوراً تذكارية يسودها الترحيب بعيداً عن مظاهر العنف".

بعيدا عن الملاعب ذهبوا إلى المكسيك لمشاهدة المونديال واختفوا 40 عاماً

وذكر فورنييه أن المشاكل التي جرى الحديث عنها قبل انطلاق البطولة، والمرتبطة بأعمال الطرق وشبكات النقل وحتى الاضطرابات التي شهدها يوم الافتتاح، انحسرت تدريجياً، بعدما أيقن المضربون أنفسهم ضرورة إنجاح الحدث العالمي في بلادهم، مما منح البطولة هوية مختلفة عن تلك التي ظهرت في الولايات المتحدة وكندا بعد احتفالات جنونية استمرّت لساعات الصباح الأولى.

وختم المصدر عينه أنّ المكسيك كسبت الرهان خارج الملعب بعدما أعادت للبطولة الطابع الشعبي الذي اشتهرت به، وباتت الشوارع والساحات العامة وجهاً للاحتفالات كما الملاعب، بينما كانت أميركا وكندا في عين عاصفة الانتقادات التنظيمية والإدارية، وأبرزها التأشيرات، التي عانى منها منتخب إيران للدخول إلى الولايات المتحدة.

يُذكر أن مدينة تيخوانا المكسيكية كانت الملاذ الآمن لزملاء مهدي طارمي، إذ نقل "تيم ميلي" ممثل قارة آسيا الذي ودّع البطولة من دور المجموعات معسكره إلى هناك من مدينة توكسون الأميركية، بسبب حالة العداء بين النظام في طهران وواشنطن.