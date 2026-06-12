المكسيك تهزم جنوب أفريقيا في موقعة البطاقات الحمراء

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حقق منتخب المكسيك بداية ناجحة في كأس العالم 2026 بعدما انتصر، مساء الخميس، على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2ـ0، في افتتاح المونديال أمام جماهيره في مكسيكو سيتي وسط أجواء مثالية. وسجل جوليان أندريس كينونيس هدف المباراة الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ67. وقد شهد اللقاء تنافساً خاصة في الشوط الأول قبل أن تتغير المعطيات في الفترة الثانية وينخفض النسق بشكل واضحٍ، وقد شهدت المواجهة ثلاث حالات طرد.
🇲🇽⚽️ جوليان كوينونيس يوقّع على أول أهداف كأس العالم FIFA 2026™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2026
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وأكد منتخب المكسيك سيطرة البلد المنظم في المباريات الافتتاحية خلال معظم الدورات الأخيرة، حيث استحق انتصاره بعد أن فرض سيطرة كاملة على منافسه وسجل هدفاً مبكراً، مظهراً استعداداً جيداً، ورغم طرد لاعبه سيزار مونتيس في الوقت البديل، فقد صمد دفاعياً. كما أشرك مدربه خافيير أغيري اللاعب جلبارتو مورا (17 عاماً)، وهو أصغر لاعب في هذه النسخة. في وقت واجه فيه المنتخب الأفريقي صعوبات كبيرة للغاية وخسر لاعبين بالطرد وهما يايا سيثول في الدقيقة الـ49 الذي ارتكب خطأ في الهدف الأول، ثم ثيمبا زواني في الدقائق الأخيرة، ليكون دخول جنوب أفريقيا كارثياً في المجموعة الأولى التي تضمّ أيضا التشيك وكوريا الجنوبية.
لاعب كولومبي يفتتح أهداف المونديال
وكان كينونيس نجم المباراة بعد أن دوّن اسمه بفضل أول هدف في هذه النسخة، وتُعتبر مسيرته الدولية مثيرة، فقد ولد في كولومبيا، في ماغوي بايان، واختار تمثيل المنتخب المكسيكي بعد رفضه دعوة من المنتخب الكولومبي في مايو/أيار 2023. وبدأت رحلته مع المنتخب المكسيكي في أكتوبر/تشرين الثاني 2023، عندما حصل على الجنسية المزدوجة بعد مسيرة كروية طويلة في المكسيك، لعب خلالها مع فرق مثل فينادوس، لوبوس بواب، تيغريس، أطلس، وكلوب أميركا في المكسيك.
راؤول خيمينيز يضاعف النتيجة لمنتخب المكسيك 🇲🇽🔥🔥🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2026
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وذكر موقع "تي واي سي سبورتس" الأرجنتيني أنه في بداية العام، لم يكن مدرب المكسيك أغيري مقتنعاً تماماً باختيار هذا المهاجم لأسباب فنية أساساً، فهو لا يعتبره مهاجماً صريحاً، ولم يُقدّر قدراته جناحاً أيضاً. مع ذلك، وبفضل قوته الهجومية وأدائه المميز، حجز لنفسه مكاناً أساسياً لا غنى عنه في التشكيلة.
ويعود الفضل في مشاركته في كأس العالم إلى تألقه مع نادي القادسية السعودي، فقد سجل 33 هدفاً في 31 مباراة خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع القادسية. هذا التألق مكنه من الحصول على جائزة هداف الدوري متفوقاً على لاعبين مميزين مثل الإنكليزي إيفان توني مهاجم نادي الأهلي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر.
🟥 أول بطاقة حمراء في كأس العالم FIFA 2026™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2026
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🟥 طرد آخر في المباراة هذه المرّة من جانب منتخب المكسيك— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2026
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