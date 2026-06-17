المكسيك تعلن تعليق الدراسة والعمل عن بُعد خلال المونديال

- أقرت حكومة المكسيك العمل عن بُعد لموظفي القطاع العام وتعليق الدراسة خلال مباريات كأس العالم 2026 في مكسيكو وغوادالاخارا، بهدف تحسين التنقل الحضري والسلامة المرورية وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية. - في مباراة أوزبكستان وكولومبيا، ستُعلق الدراسة بعد الظهر وستتحول الخدمات العامة للعمل عن بُعد، مع تشجيع القطاع الخاص على ترتيبات مرنة. - تم اعتماد العمل عن بُعد في مكسيكو في 24 يونيو لمباراة التشيك والمكسيك، مع استمرار استضافة المكسيك لكأس العالم حتى 19 يوليو.

أقرّت حكومة المكسيك العمل عن بُعد لموظفي القطاع العام وعلّقت الدراسة في أثناء عدد من مباريات كأس العالم 2026 في المدينتين المستضيفتين لها، وهما مكسيكو وغوادالاخارا. وتهدف هذه الإجراءات إلى "المساهمة في تحسين التنقل الحضري، والسلامة المرورية، وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية وكفاءة الخدمة العامة"، بحسب ما أفادت به الحكومة في الجريدة الرسمية للاتحاد المحلي للعبة.

وبمناسبة مباراة أوزبكستان وكولومبيا المقررة اليوم الأربعاء في مكسيكو، ستُعلّق الدراسة بعد الظهر، وستحوَّل الخدمات العامة إلى نظام العمل عن بُعد اعتباراً من الساعة 15:00 ظهراً (أي التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش) في المدينة. كذلك يُشجَّع القطاع الخاص على اعتماد العمل عن بُعد أو ترتيبات عمل مرنة. وستشمل إجراءات مماثلة مدينة غوادالاخارا، يوم غد الخميس، بسبب مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.

وأمرت الحكومة باعتماد العمل عن بُعد في القطاع العام في مكسيكو في 24 يونيو/ حزيران الحالي، حيث ستجمع المباراة بين التشيك والمكسيك. وتستضيف المكسيك إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وكندا منافسات كأس العالم حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

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وكانت المكسيك قد اتخذت قراراً مشابهاً في افتتاح كأس العالم يوم 11 يونيو الماضي، إذ عُلِّقَت الدراسة في مكسيكو، وطُلب من موظفي الحكومة الفيدرالية العمل من المنزل، تزامناً مع مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في ملعب أزتيكا. لكن القرار لم يشمل كل الموظفين في البلاد، ولا يفرض على القطاع الخاص الإغلاق الكامل؛ بل هدفه حث الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات مرنة أو العمل عن بُعد للأعمال الإدارية غير الضرورية.