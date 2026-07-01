المكسيك تتأهل إلى ثمن نهائي المونديال بثنائية في شباك الإكوادور

- تأهل منتخب المكسيك لدور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على الإكوادور 2-0، في مباراة تأخرت ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية. - سجل جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز هدفي المكسيك، ليواجهوا الفائز من لقاء إنكلترا والكونغو الديمقراطية. - تصدر المكسيك مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما تأهلت الإكوادور كأحد أفضل الثوالث بعد فوزها على ألمانيا في دور المجموعات.

بلغ منتخب المكسيك دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد انتصاره على نظيره الإكوادوري بهدفين نظيفين، في دور الـ32، اليوم الأربعاء، على ملعب أزتيكا في مكسيكو، في لقاء تأخر انطلاقه لمدة ساعة عن موعده الأصلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، في بيان له، تأجيل انطلاق المباراة، إذ ذكر في بيانه: "تأجل انطلاق المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية. وستبدأ المباراة عندما يُصبح الوضع آمناً". وكان من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة، إلا أن عاصفة رعدية ضربت سماء الملعب، أجّلت انطلاق المواجهة لنحو ساعة عن الموعد المحدد.

وسجّل جوليان كينونيس الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة الـ22، وأضاف زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق، ليضرب المكسيكيون موعداً مع الفائز من لقاء إنكلترا والكونغو الديمقراطية، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء. وكان منتخب المكسيك الذي يشترك في استضافة كأس العالم 2026 مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدّره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمّت جنوب أفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية، برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

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في المقابل، تأهل منتخب الإكوادور إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد حضوره ضمن أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 من منافسات الدور الأول. واحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمّت ألمانيا وكوراساو وساحل العاج، برصيد أربع نقاط، إثر فوزه في لقاء وخسارته وتعادله في مثلها. وكان الفوز على ألمانيا هو السبب في تأهل الإكوادور بنهاية دور المجموعات.