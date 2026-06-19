- حجز منتخب المكسيك مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، سجله لويس رومو بعد خطأ دفاعي وحارس مرمى. - المكسيك، المستضيفة للبطولة مع كندا والولايات المتحدة، تسعى للذهاب بعيداً كما فعلت في نسختي 1986 و1970، حيث تأهلت للدور الثاني بعد فشلها في النسخة الماضية. - شهدت المباراة مفاجأة من مدرب كوريا الجنوبية بسحب نجمه سون هيونغ مين، لكن المكسيك بقيادة أغيري تسعى لإسعاد جماهيرها.

حجز منتخب المكسيك مقعده في دور الـ32 من نهائيات بطولة كأس العالم 2026، ليصبح أول المتأهلين بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الكوري الجنوبي بهدفٍ من دون مقابل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، وذلك على ملعب أكرون في غوادالاخارا.

وأكدت المكسيك، التي تستضيف هذه النسخة الاستثنائية بمشاركة 48 منتخباً إلى جانب كندا والولايات المتحدة، رغبتها الكبيرة في الذهاب بعيداً إثر الفوز بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب لويس رومو، الذي تلقى هدية على طبقٍ من ذهب عقب خطأ مشترك بين المدافع كيم مين جاي والحارس كيم سيونغ غيو، الذي أفلت الكرة من يده لتهتزّ شباك بلاده.

وتأهل فريق المدرب المكسيكي خافيير أغيري للدور الثاني بعدما فشل في تحقيق ذلك خلال النسخة الماضية، وهو الساعي إلى الذهاب بعيداً كما فعل في نسختي 1986 و1970 حين وصل إلى ربع النهائي، وهو الذي رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الجدول مقابل ثلاث لكوريا الجنوبية ونقطة لكل من جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا.

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وشهدت هذه المواجهة بعض المفاجآت، كان أبرزها من قبل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو، الذي قرر عند الدقيقة الـ57 وفي خطوة غير متوقعة سحب نجمه الأول لاعب نادي توتنهام الإنكليزي السابق سون هيونغ مين، إلا أنّ ذلك لم يغير نتيجة المواجهة أمام منتخب المكسيك، الذي يسعى مع أغيري إلى إسعاد المشجعين، وسط الشغف الذي يرافق مباريات المنتخب في كلّ مناسبة.