واصل منتخب المغرب تألقه، في منافسات مونديال الناشئين في قطر، على ملاعب أكاديمية أسباير، وتأهل إلى ربع النهائي بعد أن حسم المواجهة الأفريقية أمام المنتخب المالي بنتيجة (3ـ2)، بعرض هجومي قوي استحق في نهايته أشبال "أسود الأطلس" التأهل بانتصار ثالث توالياً بعد بداية متعثرة، ولكن فريق المدرب نبيل باها كسب التحدي مجدّداً، وجمع بين الأداء المميز وحصد نتيجة تُثبت تطوّر كرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات، خاصة أن بقية المشاركين العرب في البطولة ودّعوا المسابقة، ولكن المغرب مُصرّ على كتابة التاريخ في المسابقة.

وشهدت المباراة تنافساً مثيراً منذ البداية بحثاً عن هزّ الشباك، إذ كان منتخب مالي خطيراً في بعض الوضعيات، ولكن الأسبقية كانت مغربية بهدف أول عبر زياد باها، ورغم أن مالي خطفت التعادل من ركلة جزاء في الوقت البديل من الشوط الأول، فإنّ إصرار المغرب منحهم الهدف الثاني عبر إسماعيل العود، قبل صافرة نهاية أول 45 دقيقة. وفي الشوط الثاني، حصد المغاربة ثمار ضغطهم القوي والمتواصل بهدف ثالث سجله مجدداً إسماعيل العود، الذي كان نجم المواجهة. وحاول المنتخب المالي العودة في اللقاء من خلال فرض سيطرة قوية على مجريات اللعب، ولكن حسن تمركز الدفاع المغربي أمّن الانتصار رغم قبول هدف ثانٍ في الوقت البديل. وسيواجه منتخب المغرب، في ربع النهائي، نظيره البرازيلي، الذي تأهل على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء متعادلاً (1ـ1)، وهي مواجهة ستكون مثيرة ويدخلها لاعبو المغرب بثقة كبيرة في قدراتهم.

وفي المباريات الأخرى، التي أُقيمت اليوم، تأهل منتخب إيطاليا على حساب أوزباكستان في لقاء مثير بنتيجة (3ـ2)، وسيضرب الإيطاليون موعداً مع منتخب بوركينافاسو، الذي واصل تألقه وكسب المواجهة الأفريقية الخالصة أمام أوغندا بركلات الترجيح (5ـ3) بعد نهاية اللقاء متعادلاً بنتيجة (1ـ1). ووضعت البرتغال حداً لتألق المكسيك، التي أزاحت الأرجنتين في الدور السابق، وانتصرت عليها بنتيجة (5ـ0) وستواجه سويسرا، التي أزاحت أيرلندا بالانتصار عليها (3ـ1). كما تغلّب منتخب النمسا على إنكلترا (4ـ0)، وسيُواجه اليابان التي تخطت عقبة كوريا الشمالية بركلات الترجيح (5ـ4)، بعد نهاية اللقاء بنتيجة (1ـ1)، وستقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.