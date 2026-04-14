المغرب يُواجه النرويج قبل المونديال في اختبار قوي لدفاع "الأسود"

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
14 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 21:03 (توقيت القدس)
حكيمي في مواجهة بارغواي ملعب بوليرت ديليليس في 31 مارس 2026 (فرانكو أرلان/Getty)
حكيمي في مواجهة باراغواي، ملعب بوليرت ديليليس في 31 مارس 2026 (فرانكو أرلان/Getty)
- سيواجه منتخب المغرب نظيره النرويجي في مباراة ودية بنيوجيرسي في 7 يونيو، استعداداً لكأس العالم 2026، وسط تحديات الطقس الحار.
- المباراة ستقام في ملعب هاريسون، حيث يعتبر المغرب الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي سيواجهه النرويج قبل البطولة، مما يسعد المدرب ستال سولباكن.
- اللقاء يعد اختباراً مهماً لدفاع المغرب ضد هجوم النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند، خاصة بعد التغييرات في دفاع المغرب بغياب رومان سايس ونايف أكرد.

سيخوض منتخب المغرب لكرة القدم مباراة وديّة ستجمعه بالمنتخب النرويجي في السابع من يونيو/حزيران المقبل في نيو جيرسي قبل أيام قليلة من ضربة بداية كأس العالم 2026. وأكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن المباراة ستنطلق في تمام الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، ما قد يسبب صعوبات على اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وستقام المباراة في ملعب هاريسون، نيو جيرسي، وهو ملعب فريقي نيويورك ريد بولز (الدوري الأميركي لكرة القدم) وغوثام إف سي (الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات). وكان مدرب المنتخب النرويج ستال سولباكن قد أعلن في مارس/آذار الماضي، أن موعد المباراة بات وشيكاً للغاية. وسيكون منتخب المغرب الفريق الوحيد غير الأوروبي الذي سيواجهه منتخب النرويج قبل كأس العالم، وسولباكن سعيد بأن يكون هذا الفريق هو المغرب.

وقال ستال سولباكن لـموقع سبورت النرويجي، اليوم الثلاثاء: "إنه توقيت مثالي، حيث سنواجه السنغال في مباراتنا الثانية في دور المجموعات بكأس العالم". وكان المغرب والسنغال قد التقيا في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني. وستُقام المباراة ضد السنغال أيضًا في نيو جيرسي، ولكن على ملعب إن إف إل أرينا في إيست روثرفورد، معقل فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك غيتس، وسيُقام نهائي كأس العالم هناك أيضاً.

ويُعتبر اللقاء اختباراً مهماً لقدرات منتخب المغرب الدفاعية في مواجهة هجوم قوي بقيادة نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، الذي تألق في التصفيات بعدما ساهمت أهدافه في التأهل على حساب منتخب إيطاليا، وهو يُصنّف حالياً من بين أفضل اللاعبين في العالم. ونظراً إلى التعديلات التي شهدها دفاع منتخب المغرب خلال الفترة الأخيرة باعتزال رومان سايس وكذلك إصابة نايف أكرد، فمن الضروري أن يتم اختبار دفاع "أسود الأطلس" لمعرفة مدى جهوزيته خلال النهائيات. ويتوقع أن يشهد اللقاء تنافساً قوياً بوجود نخبة من أفضل اللاعبين في العالم في صفوف المنتخبين.

