المغرب يُحقق أرباحاً ضخمة من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025

حقّق المغرب أرباحاً ضخمة من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وفقاً لما كشفه تقرير رسمي للحكومة المغربية، الأحد، وهي الأموال التي سيستفيد منها البلد المشارك في بطولة كأس العالم 2030، من أجل تطوير وتجهيز البنى التحتية الخاصة بالبطولة العالمية.

ونشرت الوكالة الإسبانية "إفي" تقريراً للحكومة المغربية أشار إلى أنّ أرباح البلاد من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بلغت حوالى 1,5 مليار يورو، وهو المبلغ الذي سمح بتجهيز حوالى 80% من البنى التحتية الخاصة بمونديال 2030، الذي سيشارك المغرب في استضافته إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وألقى وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، الضوء في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" على "التأثير المزدوج" على الأرباح والاستثمارات، مدفوعة بما يقرب من 600 ألف زائر لحضور البطولة خصوصاً في عام يُعد قياسياً في تاريخ السياحة في البلد المغربي بعد وصول حوالى 20 مليون سائح (زيادة بنسبة 14%).

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوكالة الإسبانية، فإنّ هذه التدفقات السياحية أدت إلى تنشيط قطاعات النقل والضيافة والمطاعم والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ضخ فوري للسيولة في الاقتصاد المحلي، كما وصف مزور مبلغ الـ2.3 مليار يورو التي جرى استثمارها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بأنه "استثمار سيادي" في البنى التحتية الدائمة، مثل التسعة ملاعب التي جرى بناؤها أو إعادة تأهيلها، وكذلك شبكات الطرق والمطارات والخدمات.

في المقابل، صرّح وزير الصناعة والتجارة المغربي: "حققنا عقداً من التنمية خلال 24 شهراً ووفرنا للمملكة بنى تحتية ستخدم المواطنين خلال الـ50 عاماً المقبلة"، في وقت سلّط مزور الضوء على أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 الأخيرة ساعدت في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إذ قال: "لا يقتصر الأمر على الوظائف المؤقتة فحسب، بل جرى تدريب آلاف الشباب وفقاً للمعايير الدولية، ما أكسبهم قدرة مستدامة على التوظيف تمتد لما بعد عام 2025".