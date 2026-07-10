- تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على المغرب (2-0) في ربع النهائي، مستفيداً من قوته الهجومية وسيطرته على المباراة. - رغم تألق الحارس ياسين بونو وتصديه لركلة جزاء من مبابي، إلا أن فرنسا نجحت في تسجيل هدفين عبر مبابي وديمبيلي، بينما لم تكن التعديلات الهجومية للمغرب فعّالة. - حافظت فرنسا على تماسكها الدفاعي رغم إصابة مبابي، محققة انتصارها السادس توالياً في البطولة.

تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما فاز على منتخب المغرب بنتيجة (2ـ0) الخميس في أولى مباريات ربع النهائي في ملعب بوسطن. وأعاد منتخب فرنسا انتصاره في نصف نهائي كأس العالم 2022 على نظيره المغربي مستفيداً من قوته الهجومية التي صنعت الفارق في الأوقات الحاسمة، بعد سيطرة شبه كاملة على المباراة.

وكان منتخب فرنسا الأفضل في شوط المباراة الأول، حيث فرض على منافسه الدفاع بأكبر عددٍ من اللاعبين، إذ كان تفكير المغرب منحصراً في السيطرة على وسط الميدان تفادياً لقوّة فرنسا الهجوميّة، وهذه الخطة لم تضعف خطورة فرنسا، بعدما سنحت فرص عديدة لهز شباك الحارس ياسين بونو الذي كان متألقاً مرة أخرى، حيث تصدى حارس الهلال السعودي لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي الذي نجح سابقا في 15 ركلة توالياً مع منتخب بلاده، كما تصدى حارس المغرب لكرة قوية من ديزيريه دوييه، في وقت صد القائم تصويبة قوية من لوكاس ديني في الوقت البديل، وخلال هذا الشوط، لم يكن أداء المغرب هجومياً مُقنعاً والتعديلات التي قام بها المدرب محمد وهبي لم تعط الإضافة المرجوة في الشق الهجومي، ولكن من الناحية التكتيكية، كان الحضور المغربي ناجحاً.

ولم يختلف الوضع في الفترة الثانية، فقد تابعت فرنسا ضغطها بينما حاول المنتخب المغربي تهديد مرمى منافسه بعدما أيقن أن البقاء في الدفاع سيكلفه غالياً، وبالفعل تحسن الأداء الهجومي، غير أن كيليان مبابي قلب المعادلة مجدداً عندما هزّ شباك ياسين بونو بطريقة فنية تعكس مهاراته مانحاً بطل العالم 2018 التقدم في النتيجة في الدقيقة الـ60، وبسرعة ضاعف عثمان ديمبيلي النتيجة في الدقيقة الـ66 بكرة أرضية، وذلك بعد أن أقدم مدرب المنتخب المغربي على تغييرات هجومية إثر قبول الهدف الأول، أبرزها تعويض إبراهيم دياز الذي ودع المونديال دون تسجيل أي هدف.

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ولم تعط التعديلات التي قام بها المدرب المغربي محمد وهبي إضافة حقيقية، بما أن المنتخب الفرنسي تراجع مدافعاً في الدقائق الأخيرة، ولم يترك لمنافسه فرصة استغلال المساحات، ورغم إصابة مبابي، فإن فريق المدرب ديدييه ديشان كان متماسكاً بشكل كبير، وهجوماته المعاكسة هددت دفاع المغرب بقبول أهداف إضافية، ليحقق منتخب فرنسا الانتصار السادس تواليا مسجلاً 16 هدفاً واهتزت شباكه في مناسبتين فقط في هذه النسخة.