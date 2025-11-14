- تأهل منتخب المغرب للناشئين إلى دور الـ16 في كأس العالم تحت 17 عاماً بعد فوزه على الولايات المتحدة بركلات الترجيح 5-4، عقب التعادل 1-1، ليواجه منتخب مالي في المرحلة المقبلة. - حقق المغرب فوزاً تاريخياً على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في البطولة، مما أعاد الثقة للفريق بعد خسارتين أمام اليابان والبرتغال. - أظهر "أشبال الأطلس" روحاً قتالية وإصراراً على النجاح، مؤكدين أن العمل الجماعي والتكتيك الجيد يمكن أن يقودهم إلى مراحل متقدمة في البطولة.

تمكن منتخب المغرب للناشئين من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة في قطر، بعد اجتيازه اختباراً صعباً أمام الولايات المتحدة بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1-1، اليوم الجمعة.

وسجل جود تيري أولاً لأميركا، وعدل عبد الله أوزان للمغرب في آخر دقائق اللقاء، قبل الانتصار بركلات الترجيح، ليأتي هذا الإنجاز مؤكداً قدرة "أشبال الأطلس" على تجاوز الصعاب والمضي قدماً، رغم البداية المتعثرة في البطولة. وتأهل المغرب لملاقاة منتخب مالي في دور الـ16، بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 2-1، بقيادة الثنائي ريموند بومبا وسيدو ديمبيلي، اللذين سجلا أهداف الفوز الحاسمة، ليكملوا مشوارهم في البطولة بنفس الروح القتالية التي أظهرها أشبال الأطلس.

ويأتي تأهل المغرب بعد نتيجة تاريخية في المباراة السابقة، حيث سجل الفريق الفوز الساحق على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ بطولات كأس العالم تحت 17 عاماً، ليكسر الرقم السابق المسجل باسم إسبانيا. ليعيد هذا الفوز الكبير الثقة للفريق بعد خسارتين متتاليتين أمام اليابان والبرتغال. وعلى الرغم من الصعوبات والإخفاقات الأولية، أظهر "أشبال الأطلس" روحاً قتالية وإصراراً على تحقيق الإنجازات، مؤكّدين أن العمل الجماعي والتكتيك الجيد يمكن أن يقوداهم إلى مراحل متقدمة من البطولة. ويبدو أن المغرب أصبح الآن في وضع جيد نسبياً من أجل المنافسة، وهو ما يبعث الأمل في الجماهير المغربية بمواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.