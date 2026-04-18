المغرب يواجه منتخباً مغموراً في برنامجه الإعدادي لمونديال 2026

- يواجه منتخب المغرب نظيره السلفادوري في مباراة ودية بالولايات المتحدة في 3 يونيو، استعداداً لمونديال 2026، حيث يتوقع أن تكون المباراة تنافسية رغم طابعها الودي. - أكد رئيس الاتحاد السلفادوري، ياميل بوكيله، أهمية مواجهة المغرب، مشيراً إلى أنها تمثل إضافة مهمة لتطوير المنتخب السلفادوري، وستقام المباراة في ملعب نورثويست ستاديوم بماريلاند. - المنتخب المغربي، بقيادة المدرب محمد وهبي، يسعى لاختبار مستواه بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، حيث بلغ نصف النهائي، ويستعد لمواجهة البرازيل وهايتي وأسكتلندا في المجموعة الثالثة.

يخوض منتخب المغرب مباراة ودية أمام نظيره نظيره السلفادوري في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك يوم الثالث من شهر يونيو/حزيران المقبل، تحضيراً لمونديال 2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعاً تنافسياً قوياً، رغم طبيعته الودية والاستعدادية.

وفي تعليقه على هذا اللقاء، أكد رئيس الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، ياميل بوكيله، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، أن مواجهة منتخب بحجم المغرب، تمثل إضافة مهمة لمسار المنتخب الوطني، قائلاً: "إنه التزام رفيع المستوى يساهم مباشرةً في تطوير مشروعنا الكروي"، في إشارة إلى أهمية الاحتكاك بمنتخبات من الصف الأول، إذ من المقرر أن تُقام المباراة على أرضية ملعب نورثويست ستاديوم الواقع في مدينة لاندوفر بولاية ماريلاند.

ويأتي ثقل المنتخب المغربي عبر نتائجه اللافتة في السنوات الأخيرة، إذ كان قد بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في إنجاز تاريخي جعله محط أنظار المتابعين، كما يُصنَّف حالياً كأحد المنتخبات القادرة على تكرار مفاجآتها في الاستحقاقات العالمية المقبلة. وتُعد هذه المباراة اختباراً مهما لكتيبة "أسود الأطلس"، بقيادة المدرب المحلي محمد وهبي، إذ يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على مستوى الفريق، قبل انطلاق العرس العالمي، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا، إذ يلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة، رفقة البرازيل وهايتي وأسكتلندا.