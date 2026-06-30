حقق المنتخب المغربي انتصاراً مثيراً على هولندا بفارق الركلات الترجيحية (3-2) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء في مدينة مونتيري المكسيكية ضمن مواجهة دور الـ32 في كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي من البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وضرب المغرب، الذي قدم مواجهة قوية للغاية أمام هولندا، موعداً مع المضيف منتخب كندا، الذي فاز بدوره على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في دور الـ 16 يوم 4 يوليو المقبل، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، حيث سينافس على بطاقة الدور ربع النهائي، فيما شكل خروج هولندا، وصيفة بطل العالم ثلاثة مرات (أعوام 1974،1978،2010) مفاجأة جديدة في المونديال، عقب خروج منتخب ألمانيا فجر الثلاثاء أيضاً على يد منتخب باراغواي بفارق ركلات الترجيح.

وسيواصل المغاربة تحقيق حلمهم في تكرار إنجاز نسخة 2022 حينما احتل المنتخب العربي المركز الرابع في كأس العالم بقطر، كما استعاد المغرب ذكريات مشاركته في المكسيك ومونتيري تحديدا عام 1986، عندما كان أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية حينها. ويحتل المنتخبان المركزين الثامن والسابع عالميا على التوالي، ويضمان عناصر موهوبة تنشط في أبرز الدوريات الأوروبية. وحل المغرب وصيفاً لمجموعته بفارق الأهداف في الدور الأول خلف البرازيل، فيما تصدرت هولندا أمام اليابان والسويد.

وشهد الشوط الأول إثارة وندية بين المنتخبين، وكان المغرب قريباً من التسجيل لولا سوء الطالع أمام مرمى هولندا، لكن الحذر الدفاعي كان سمة بارزة لكليهما في ذات الوقت، واستمرت المحاولات في الشوط الأول دون أن تهتز شباك المنتخبين، لكن الشوط الثاني شهد تقدم هولندا بهدف في الدقيقة 79، بعدما كسر كودي غاكبو التعادل وسجل الهدف الهولندي مستفيداً من تمريرة كريسينسيو سامرفيل ليضعها في الشباك. وخطف غاكبو الأنظار بعد الهدف حينما رفض الاحتفال وذرف الدموع، حزناً على وفاة طفله "الجنين" مؤخراً، ليتلقى المواساة من قبل زملائه.

🚨🎥 الهدددف الأول لـ هولندا، كودي غاكبو يضرب.



ـــــ مجهود سامرفيل قبل الهدف خيالي! 😮‍💨🔥🇳🇱pic.twitter.com/RJbnnmdNhI — كأس العالم™ (@TrendEPL) June 30, 2026

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وشكل الهدف ضغطاً هائلاً على هولندا، في ظل بحث المغاربة عن تسجيل هدف التعادل، ومع تبديلات مدرب المغرب محمد وهبي، حاصر المغاربة الهولنديين، حيث رفع المنتخب المغربي من حضوره الهجومي وامتلك الكرة لفترات طويلة، محاولاً الوصول إلى مرمى بارت فيربروخن عبر تحركات أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، ليترجم ضغطه إلى هدف في الوقت بدلاً من الضائع، حين أرسل شمس الدين طالبي كرة دقيقة، وصلت لرأس عيسى ديوب ارتقى برأسه ليمنح "أسود الأطلس" التعادل المستحق ماضياً في اللقاء للأشواط الإضافية، التي شهدت حذراً من الطرفين واستمراراً للتعادل 1-1، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي بنتيجة (3-2) .

المغرب يحطم رقماً قياسياً

وفي مواجهة هولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، سطر المغرب فصلاً جديداً في تاريخه المميز، حيث خاض "أسود الأطلس" مباراتهم الـ27 في البطولة، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي منتخب أفريقي أو عربي تحقيقه. وتجاوز المغرب في مباراته السابعة والعشرين في المونديال، نظيره منتخب الكاميرون (26 مباراة) ليصبح المنتخب الإفريقي الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم. ويمثل هذا الرقم محطة جديدة في مسار تطور كرة القدم المغربية، بعد أربع سنوات من إنجاز مونديال قطر 2022، عندما بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإفريقية. كما شهد اللقاء رقماً تاريخيا للقائد أشرف حكيمي الذي خاض مباراته رقم 100 في مسيرته مع المنتخب العربي.