المغرب يهزم هايتي برباعية ويرافق البرازيل إلى الـ32

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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 07:21 (توقيت القدس)
من مواجهة المغرب وهايتي في المونديال، 24 يونيو 2025 (إيفريم أيدين/الأناضول)
من مواجهة المغرب وهايتي في المونديال، 24 يونيو 2025 (إيفريم أيدين/الأناضول)
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- تأهل منتخبا البرازيل والمغرب إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعد فوز البرازيل على اسكتلندا 3-0، والمغرب على هايتي 4-2، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.
- قاد فينيسيوس جونيور البرازيل للتربع على عرش المجموعة الثالثة، بينما رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى سبع نقاط ليحتلوا المركز الثاني بقيادة المدرب محمد وهبي.
- ينتظر منتخب اسكتلندا نتائج الجولة الأخيرة لمعرفة إمكانية تأهله كأفضل ثالث، بينما ودع منتخب هايتي البطولة رسمياً.

تأهل منتخبا البرازيل والمغرب إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تفوقت كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي على اسكتلندا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما خطف رفاق القائد أشرف حكيمي انتصاراً على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في المسابقة الدولية.

ولعب فينيسيوس جونيور دوراً رئيسياً في تفوق منتخب البرازيل على اسكتلندا، بعدما قاد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتربع على عرش المجموعة الثالثة، وبالتالي التأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، التي يأمل فيها رفاق النجم نيمار دا سيلفا في الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، خطف منتخب المغرب انتصاراً مثيراً على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة شهدت أهدافاً جميلة من لاعبي المنتخب الهايتي. وبهذا الفوز، رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى سبع نقاط، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويحسموا تأهلهم إلى دور الـ32 في مونديال 2026 بقيادة المدرب محمد وهبي.

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من جهته، سينتظر منتخب اسكتلندا نتائج مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة في جميع المجموعات، من أجل معرفة إمكانية وصولهم إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، كأفضل ثالث، رغم صعوبة المهمة، بسبب وجود الكثير من المنتخبات، التي تبحث عن بلوغ المرحلة القادمة من المسابقة الدولية، فيما ودع منتخب هايتي المونديال بشكل رسمي، عقب حلوله في المركز الأخير بالمجموعة.

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