المغرب يهزم الإمارات ويحجز مقعده في نهائي كأس العرب

حسم منتخب المغرب تأهله لنهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف من دون رد، اليوم الاثنين، في مواجهة قوية جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي، لينتظر "أسود الأطلس" الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأردن والسعودية.

وشهد الشوط الأول إثارة واضحة وندية في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض منتخب المغرب أفضليته في فترات عديدة، من خلال الانتشار الجيد، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وصنع عدة فرص حقيقية على المرمى، مقابل محاولات إماراتية اعتمدت على التسديد والمبادرات الفردية. وأثمر الضغط الهجومي المغربي هدف التقدم، بعد أن نجح كريم البركاوي في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية مؤكّداً التفوق المغربي في الثلث الهجومي.

وواصل المغاربة سيطرتهم، حيث سدد كل من أمين الزحزوح وسفيان بوفتيني كرتين وصلتا إلى المرمى، ما عكس الحضور القوي لخط الوسط والدفاع في دعم الهجوم، ولتنتهي مجريات الشوط الأول بتقدم مغربي مستحق، وسط أفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص، مقابل محاولات إماراتية محدودة اعتمدت على التسديد من خارج المنطقة.

ودخل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بأمل تعويض النتيجة والعودة في اللقاء، فحاول تكثيف حضوره الهجومي والضغط على الدفاع المغربي بحثاً عن تعديل الكفة. غير أن المجهود البدني بدا واضحاً على لاعبي كتيبة المدرب كوزمين، في ظل الإرهاق الناتج عن خوضهم أكثر من 120 دقيقة في مواجهة الجزائر في الدور ربع النهائي، ما أثّر على نسقهم وقدرتهم على الاستمرارية. في المقابل، أحسن المنتخب المغربي إدارة الشوط بواقعية وانضباط تكتيكي، ليضيف الهدف الثاني عبر أشرف المهديوي والثالث عن طريق المخضرم عبد الرزاق حمد الله، ليحجز "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى نهائي البطولة عن جدارة واستحقاق.