المغرب يكتب ملحمة كروية في قطر.. أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين

- حقق منتخب المغرب للناشئين فوزاً تاريخياً بنتيجة 16-0 على كاليدونيا الجديدة في كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، محطماً الرقم القياسي السابق لإسبانيا في 1997. - هذا الانتصار يعزز آمال "أشبال الأطلس" في التأهل للأدوار الإقصائية، ويبرز جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة رغم الخسائر السابقة أمام اليابان والبرتغال. - الإنجاز يُسجل كأكبر فوز في تاريخ بطولات كأس العالم للرجال بجميع الفئات السنية، مما يضيف إلى السجل المضيء لكرة القدم المغربية.

كتب منتخب المغرب للناشئين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولات كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد لحساب المجموعة الثانية من البطولة، ليكسر بذلك الرقم القياسي المسجّل باسم إسبانيا.

وكانت إسبانيا قد حققت فوزاً تاريخياً على نيوزيلندا في نسخة 1997، بنتيجة 13-0، في مباراة شهدت تألق ديفيد رودريغيز فرايلي، الذي أصبح أول لاعب يسجّل أربعة أهداف في لقاء واحد ضمن نهائيات كأس العالم للناشئين، وهو الرقم الذي ظلّ صامداً ما يقارب 28 عاماً، قبل أن يحطّمه "أشبال الأطلس" في قطر 2025. وسجل أهداف المغرب: بلال سقراط (3)، وليد بن صلاح (11، 18)، عبد العالي الداودي (41، 42)، إلياس حداوي (44)، زياد باها (45+2، 50)، زاكري الخلفي (48)، نائل حدّادي (56، 59)، عبد الله وزان (73، 90+2)، هدف عكسي (76)، وإسماعيل العود (80، 90).

وجاء هذا الفوز التاريخي ليُنعش آمال "أشبال الأطلس" في مواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية، إذ بات المنتخب المغربي في وضع جيد نسبياً، من التأهل للدور المقبل، ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وجاء الأداء الكبير الذي قدّمه اللاعبون ليوجه رسالة واضحة بأن المغرب يمتلك جيلاً واعداً قادراً على مقارعة الكبار، رغم التعثر الذي حصل في أول مواجهتين بالخسارة أمام اليابان والبرتغال. وبهذا الانتصار التاريخي، لا يكتفي المغرب بتحقيق أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم تحت 17 عاماً، بل أيضاً في تاريخ بطولات كأس العالم للرجال (لجميع الفئات السنية بنظام 11 لاعباً)، ليُضاف هذا الإنجاز إلى السجل المضيء لكرة القدم المغربية.