المغرب يفك عقدة الكاميرون ويعبر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

- حقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على الكاميرون 2-0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليكسر عقدة المواجهات السابقة ويتأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ 22 عامًا، مستهدفًا اللقب الثاني بعد 1976. - سيطر "أسود الأطلس" على الشوط الأول بفضل استحواذهم وصناعة الفرص، حيث سجل إبراهيم دياز الهدف الأول من ركنية، بينما اعتمد الكاميرون على الكرات الثابتة دون دقة في اللمسة الأخيرة. - في الشوط الثاني، عزز المغرب تقدمه بهدف إسماعيل صيباري، ليؤكد تأهله لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.

أنهى منتخب المغرب عقدة نظيره الكاميروني في لقاءاتهما ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الانتصار عليه في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية 2-0، مساء الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. وواصل "أسود الأطلس" حملتهم الناجحة في البطولة التي تقام على ملاعبهم، بعد بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ 22 عاماً، على أمل حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة عام 1976 في إثيوبيا. وحقق منتخب المغرب فوزه الأول في سجل لقاءاته مع نظيره الكاميروني بأمم أفريقيا، والذي جاء في المواجهة الرابعة بين المنتخبين بالبطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وفي الشوط الأول، فرض "أسود الأطلس" أفضليتهم النسبية من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، وهددوا المرمى الكاميروني في أكثر من مناسبة، أبرزها محاولتا أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي اللتان مرتا بجوار القائم. ونجح المغرب في ترجمة أفضليته عند الدقيقة الـ26، بعدما استغل إبراهيم دياز كرة ركنية حوّلها بتسديدة قريبة إلى الشباك إثر تمريرة حاسمة من الكعبي. في المقابل، اعتمد منتخب الكاميرون على الكرات الثابتة والالتحامات البدنية، وصنع بعض الخطورة عبر الكرات الرأسية، أبرزها فرصتا نوهو تولو وكريستيان كوفاني، لكنها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.

وضغط المنتخب الكاميروني مع بداية الشوط الثاني عبر الكرات الثابتة والركنيات، وهدد المرمى المغربي بأخطر فرصة عند الدقيقة الـ72، حين أهدر جورجيس نكودو كرة رأسية من مسافة قريبة. في المقابل، بدا المنتخب المغربي أكثر هدوءاً وتنظيماً، واعتمد على الانتشار الجيد والتحولات السريعة، ليأتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ73، بعدما أسكن إسماعيل صيباري الكرة الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مؤكداً عبور "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي الذي سيواجهون فيه الفائز من قمة الجزائر ونظيره النيجيري المقررة مساء السبت.