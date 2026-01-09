المغرب يفك عقدة الكاميرون ويعبر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

كرة عربية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 23:30 (توقيت القدس)
مزراوي خلال مباراة ربع نهائي ضد الكاميرون، 9 يناير 2026 (بول إليس/فرانس برس)
نصير مزراوي خلال مباراة في ربع النهائي ضد الكاميرون، 9 يناير 2026 (بول إليس/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على الكاميرون 2-0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليكسر عقدة المواجهات السابقة ويتأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ 22 عامًا، مستهدفًا اللقب الثاني بعد 1976.
- سيطر "أسود الأطلس" على الشوط الأول بفضل استحواذهم وصناعة الفرص، حيث سجل إبراهيم دياز الهدف الأول من ركنية، بينما اعتمد الكاميرون على الكرات الثابتة دون دقة في اللمسة الأخيرة.
- في الشوط الثاني، عزز المغرب تقدمه بهدف إسماعيل صيباري، ليؤكد تأهله لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.

أنهى منتخب المغرب عقدة نظيره الكاميروني في لقاءاتهما ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الانتصار عليه في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية 2-0، مساء الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. وواصل "أسود الأطلس" حملتهم الناجحة في البطولة التي تقام على ملاعبهم، بعد بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ 22 عاماً، على أمل حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة عام 1976 في إثيوبيا. وحقق منتخب المغرب فوزه الأول في سجل لقاءاته مع نظيره الكاميروني بأمم أفريقيا، والذي جاء في المواجهة الرابعة بين المنتخبين بالبطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وفي الشوط الأول، فرض "أسود الأطلس" أفضليتهم النسبية من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، وهددوا المرمى الكاميروني في أكثر من مناسبة، أبرزها محاولتا أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي اللتان مرتا بجوار القائم. ونجح المغرب في ترجمة أفضليته عند الدقيقة الـ26، بعدما استغل إبراهيم دياز كرة ركنية حوّلها بتسديدة قريبة إلى الشباك إثر تمريرة حاسمة من الكعبي. في المقابل، اعتمد منتخب الكاميرون على الكرات الثابتة والالتحامات البدنية، وصنع بعض الخطورة عبر الكرات الرأسية، أبرزها فرصتا نوهو تولو وكريستيان كوفاني، لكنها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.

بادو الزاكي واحد من أساطير الكرة المغربية (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

بادو الزاكي: المغرب يعرف كيف ينتصر.. وتحميل المسؤولية للطرابلسي ظلم

وضغط المنتخب الكاميروني مع بداية الشوط الثاني عبر الكرات الثابتة والركنيات، وهدد المرمى المغربي بأخطر فرصة عند الدقيقة الـ72، حين أهدر جورجيس نكودو كرة رأسية من مسافة قريبة. في المقابل، بدا المنتخب المغربي أكثر هدوءاً وتنظيماً، واعتمد على الانتشار الجيد والتحولات السريعة، ليأتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ73، بعدما أسكن إسماعيل صيباري الكرة الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مؤكداً عبور "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي الذي سيواجهون فيه الفائز من قمة الجزائر ونظيره النيجيري المقررة مساء السبت.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
بنزيما مع مهند شنقيطي في لقاء التعاون، 3 يناير 2026 (ياسر بخش/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بنزيمة يواصل كتابة التاريخ.. "هاتريك" وعودة قوية للاتحاد

وقّع فرج عقداً يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2030 (فيسبوك/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

ماركو فرج يخوض التحدي الإيطالي.. من درس علي جاسم إلى نموذج عدنان

هدف ندياي في مرمى مالي على ملعب طنجة، 9 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ندياي ينقذ السنغال من فخ مالي... تدريبات والده والرقص صقلا موهبته