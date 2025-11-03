- حقق منتخب اليابان للناشئين فوزًا مثيرًا على المغرب 2-0 في كأس العالم تحت 17 عامًا، وسط جدل تحكيمي حول حالتين في المباراة. - الحالة الأولى تضمنت محاولة لاعب مغربي الحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أكد بعد مراجعة الفيديو عدم وجود مخالفة. - الحالة الثانية شهدت لمسة يد غير مقصودة من لاعب ياباني، ولم تُحتسب مخالفة، بينما احتُسبت ركلة حرة لليابان بعد تدخل غير قانوني من لاعب مغربي.

قصّ منتخب اليابان للناشئين مشاركته السادسة على التوالي في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، بانتصار على المغرب 2-0، اليوم الاثنين، في لقاء شهد بعض الجدل التحكيمي. وحدثت الحالة الأولى في الدقيقة الرابعة والثمانين، إثر هجمة للمنتخب المغربي، كانت فيها الكرة بحوزة أحد لاعبيه. وحول هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "تقدم لاعب المغرب من الجهة اليسرى من خارج منطقة جزاء اليابان إلى داخلها، محاولاً مراوغة عدد من اللاعبين. فيما كان في الجهة الأخرى من المنطقة رقابة صارمة على لاعب المغرب، وليد بن صلاح".

وأردف: "حدث مسك طفيف وغير مؤثر، لا يرتقي إلى درجة المخالفة، لأنه لم يعطّل اللاعب أو يمنعه من الحركة، بغية الحصول على موقع أفضل للتنافس، كما لم يكن للاعب المغربي القدرة على المنافسة لبعد الكرة عنه. ومِن ثمّ فضّل اللاعب المغربي السقوط داخل منطقة الجزاء، في محاولة للحصول على ركلة جزاء. بعد مراجعة تقنية الفيديو، عاد الحكم ليؤكد عدم وجود مخالفة، تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وكان قراره صحيحاً".

وجاءت الحالة الثانية في الدقيقة الثانية والتسعين، بعد رمية تماس لصالح المنتخب المغربي، أُرسلت طويلة إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الياباني. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "ارتقى لاعب المغرب، إدريس آيات الشيخ، والياباني ماكوتا، وحاولا معاً لعب الكرة بالرأس، إلا أن الكرة غالطت اللاعبين، ولامست رأس اللاعب الياباني ماكوتا من الخلف، ثم اتجهت مباشرة إلى زميله، الذي ارتقى خلفه مكغي جيلاني".

وواصل أيضاً: "كانت يدا هذا اللاعب إلى الأسفل ومضمومتين إلى جسده تماماً، ولم تجعلا جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، ولم يقم بأي حركة إضافية تجاه الكرة أو يتعمد إيقافها أو منعها. ومِن ثمّ، ورغم وجود اللمس، فإن الحالة لا تستوجب احتساب مخالفة لمسة يد، لأن اللمس كان غير مقصود، وجاء من مسافة قريبة جداً بعد ارتقاء مشترك". وختم حديثه بالقول: "بعدها بلحظات، حدثت مخالفة باستخدام اللاعب المغربي قدمه في محاولة لعب الكرة، من أمام وجه اللاعب الياباني، الذي تمكن من لمس الكرة أولاً، فاحتسب الحكم ركلة حرة لصالح المنتخب الياباني. وكان قراره في هذه الحالة صحيحاً أيضاً، إذ لا وجود لمخالفة لمسة يد، واحتساب الخطأ ضد اللاعب المغربي جاء في محله".