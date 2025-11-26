المغرب يطلق خطة لتسريع علاج حكيمي وأكرد قبل كأس أفريقيا

- الاتحاد المغربي لكرة القدم يسابق الزمن لتجهيز النجمين أشرف حكيمي ونايف أكرد قبل كأس أمم أفريقيا، حيث يعانيان من إصابات قد تؤثر على فرص المنتخب في المنافسة على اللقب. - تم إرسال اللاعبين إلى مركز طبي متخصص في مورسيا الإسبانية لتسريع شفائهما، مع توفير جميع الإمكانات المالية واللوجستية لضمان جهوزيتهما. - الاتحاد طلب من نادي مرسيليا عدم التعجيل بعودة أكرد للملاعب لتفادي أي انتكاسة، بينما يخضع حكيمي لعلاج مكثف لإصابته في الكاحل.

يسابق الاتحاد المغربي لكرة القدم الوقت من أجل تجهيز النجمين أشرف حكيمي (27 عاماً)، ونايف أكرد (29 عاماً)، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وتحولت إصابتا اللاعبين أكرد وحكيمي إلى مصدر قلق وترقب داخل الجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس نظراً لمكانتهما داخل المجموعة وقدرتهما على لعب دور محوري في الخط الدفاعي. كما أن غيابهما المحتمل عن بطولة كأس أمم أفريقيا قد يبعثر أوراق المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، وربما يؤثر سلباً على حظوظه في المنافسة على اللقب القاري.

وتبعاً لذلك، اتخذ الاتحاد المغربي لكرة القدم خطة استعجالية لتسريع شفاء الثنائي: أشرف حكيمي ونايف أكرد، وتقضي بإرسالهما إلى مركز طبي في مورسيا الإسبانية، متخصص في التأهيل الرياضي، ويشرف عليه خبراء في الطب الفيسيولوجي والرياضي، وسبق أن عالج عدداً من نجوم كرة القدم العالميين.

وأفادت معلومات، حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم أمس الثلاثاء، والذي رفض ذكر اسمه، بأن نجم نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي انضم إلى المركز الطبي منذ أسبوعين، قبل أن يلتحق به زميله في المنتخب نايف أكرد، بتنسيق تام مع نادي مرسيليا الفرنسي، وذلك سعياً من الاتحاد المغربي إلى ضمان أقصى درجات الرعاية الطبية وتسريع وتيرة شفاء النجمين المصابين.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم وضع جميع الإمكانات المالية واللوجستية رهن إشارة الجهاز الطبي لتسريع تجهيز أشرف حكيمي ونايف أكرد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، أملاً في ضمان جهوزية أحد أهم الركائز داخل منظومة المدرب وليد الركراكي. كما وجه الاتحاد طلباً لإدارة نادي مرسيليا بعدم التعجيل بعودة أكرد إلى الملاعب تفادياً لأي انتكاسة قد تربك استعداداته للبطولة القارية، وهو ما استجاب له النادي الفرنسي تقديراً لمصلحة اللاعب أولاً ولحجم الاستحقاق الذي ينتظره ثانياً.

وجدير بالذكر أن أشرف حكيمي يخضع حالياً لحصص مكثفة من أجل علاج إصابة في الكاحل تعرض لها في لقاء ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني لحساب دوري أبطال أوروبا، بينما يعاني نايف أكرد إصابة في العانة، ما يتطلب تأهيلاً دقيقاً واسترجاعاً تدريجياً قبل خوض كأس أمم أفريقيا.