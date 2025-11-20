المغرب يصل إلى 18 فوزاً متتالياً والركراكي يُركز على القائمة

- حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزاً كبيراً على أوغندا برباعية نظيفة في مباراة ودية ضمن استعداداته لكأس أمم أفريقيا، مما يعكس استقراره الفني والانسجام الكبير بعد سلسلة من 18 فوزاً متتالياً. - المدرب وليد الركراكي استقر على ملامح القائمة النهائية للبطولة، مع احتمالية إجراء تعديلات طفيفة بناءً على الجهوزية البدنية، مع تأكيد حضور رومان سايس وأنس صلاح الدين. - بعض اللاعبين مثل نائل العيناوي وبلال الخنوس أظهروا أداءً مميزاً، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة أسماء أخرى لم تشارك في المباريات الأخيرة.

يواصل منتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه، وليد الركراكي (50 عاماً)، سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على منتخب أوغندا برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على أرضية الملعب الكبير في طنجة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وخاض منتخب أسود الأطلس لقاء أوغندا بضغط عالٍ منذ انطلاق الشوط الأول، ما أسفر عن هدف مبكر حمل توقيع نائل العيناوي (25 عاماً)، وأضاف إسماعيل الصيباري الهدف الثاني. واستمر المنتخب المغربي في فرض إيقاعه خلال الشوط الثاني، خاصة بعد التعديلات التي أجراها المدرب وليد الركراكي بإشراك مجموعة من اللاعبين البارزين، من بينهم سفيان رحيمي (29 عاماً)، الذي أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يختتم بلال الخنوس (21 عاماً) الحصة بهدف رابع في الدقيقة 88 إثر عمل جماعي منسق. وبهذا الفوز، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 18 فوزاً متتالياً، في رقم قياسي يعكس حالة الاستقرار الفني والانسجام الكبير الذي يعيشه منذ المشاركة المخيبة للآمال في بطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

ويبدو أن المدرب وليد الركراكي استقر على ملامح القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد خوض لقاءي موزامبيق وأوغندا، إذ من المرجح أن يحتفظ بالأسماء التي اعتادت الظهور باستمرار في تشكيلة منتخب أسود الأطلس في المباريات السابقة مع إمكانية القيام ببعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بالجهوزية البدنية لكل لاعب على حدة.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، سيكون رومان سايس (35 عاماً) حاضراً في القائمة النهائية المستدعاة لبطولة أفريقيا، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في لقاءي موزامبيق وأوغندا، شأنه شأن الوافد الجديد على المنتخب أنس صلاح الدين (23 عاماً)، الذي أقنع المدرب وليد الركراكي بمهاراته الفنية والبدنية العالية، من دون نسيان الحضور المميز الذي أظهره بعض اللاعبين مثل نائل العيناوي (24 عاماً)، وبلال الخنوس (21 عاماً)، بينما تحوم الشكوك حول عدد من الأسماء التي لم تشارك في لقاءي موزامبيق وأوغندا على غرار محمد الشيبي (31 عاماً) وشمس الدين الطالبي (20 عاماً) وآدم ماسينا (31 عاماً) ويوسف بلعمري (27 عاماً).