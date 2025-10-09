المغرب يصدم إيطاليا مجدداً ويخطف منها موهبتين بارزتين

- يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم استقطاب المواهب الصاعدة من ذوي الجنسية المزدوجة لتعزيز المنتخبات الوطنية، حيث نجح في ضم عمر سبيرلونغا وبدر الحفيظ لمنتخب تحت 16 سنة بعد تغيير جنسيتهما الرياضية. - يهدف الاتحاد إلى توسيع قاعدة الخيارات في المنتخبات المغربية استعداداً لاستضافة بطولات قارية وعالمية، مع التركيز على تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المغربية دولياً. - يسعى الاتحاد لإقناع موهبة نادي بارما، إلياس فاتح، بالانضمام للمنتخب المغربي، نظراً لمهاراته العالية وإمكاناته الواعدة.

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (54 سنة)، سياسته الناجحة مع منتخب المغرب الأول لاستقطاب المواهب الصاعدة من ذوي الجنسية المزدوجة التي تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، وذلك في إطار تدعيم الفئات العمرية للمنتخبات المغربية بأسماء بارزة قادرة على تقديم الإضافة في الاستحقاقات القادمة.

ونجح الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر كشافيه المعتمدين في أوروبا في إقناع موهبتين صاعدتين في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بموهبة نادي روما الإيطالي عمر سبيرلونغا (15 سنة)، والنجم الصاعد بنادي أتلانتا الإيطالي بدر الحفيظ (15 سنة)، من أجل تعزيز صفوف منتخب المغرب تحت 16 سنة في الاستحقاقات القادمة، وذلك بعد تغيير جنسيتيهما الرياضية، بعدما ارتديا قميص منتخب إيطاليا تحت 15 سنة في وقت سابق.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً انضمام الثنائي عمر سبيرلونغا وبدر حفيظ إلى المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخب المغرب تحت 16 سنة في مركز محمد السادس بالرباط استعداداً للاستحقاقات القادمة. وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" الخميس، أن التحاق عمر سبيرلونغا وبدر حفيظ إلى منتخب بلادهما الأصلي يؤكد حرص المغرب على الاستفادة من نجومه الواعدين، بهدف توسيع قاعدة الخيارات في المنتخبات المغربية، لا سيما أن المملكة مقبلة على استضافة بطولات قارية وعالمية خلال الأربع سنوات القادمة.

وأضاف المصدر ذاكراً: "نهدف إلى الاستفادة من مواهب المغرب المتألقة في أوروبا، ما دامت تختار قميص منتخب بلدها الأصلي عن قناعة. نحن نعتمد استراتيجية واضحة لتطبيق مشروعنا الرياضي، الذي يروم تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المغربية في البطولات العالمية والحفاظ على مكتسبات المنتخب الأول، الذي حقق إنجازاً خرافياً في مونديال قطر 2022، ببلوغه الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية". بالإضافة إلى ذلك، يبدل الاتحاد المغربي لكرة القدم مساعي حثيثة من أجل إقناع موهبة نادي بارما الإيطالي إلياس فاتح (15 عاماً) بتمثيل منتخب المغرب، نظراً للمهارات العالية التي يتمتع بها، فهو يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف منتخب أسود الأطلس مستقبلاً.