المغرب يسيطر ولا ينتصر.. "أسود الأطلس" في فخ اللعب الفردي

- تعادل منتخب المغرب مع مالي (1-1) في كأس أمم أفريقيا، رغم سيطرته على المباراة، مما صدم جماهيره التي توقعت انتصاراً ثانياً يضمن له التأهل في صدارة المجموعة. - أداء فردي مبالغ فيه من لاعبي المغرب أضاع فرصاً عديدة، بينما ارتكب الدفاع أخطاءً منها ركلة جزاء، مما أعطى مالي الثقة لمحاولة خطف الفوز. - سلسلة انتصارات المغرب توقفت عند 19 مباراة بسبب غياب التركيز، وتأجل حسم التأهل إلى المباراة المقبلة ضد زامبيا.

فشل منتخب المغرب في تخطي عقبة منافسه المالي، الجمعة، ليكتفي بتعادل (1ـ1) في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المملكة. ورغم السيطرة التي فرضها "أسود الأطلس" على المباراة ونسب الاستحواذ العالية، فإن ذلك لم يكن كافياً من أجل الحصول على ثلاث نقاط إضافية تضمن له التأهل رسمياً في صدارة المجموعة، في صدمة لجماهيره التي توقعت منه انتصاراً ثانياً.

وكان رفاق نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الذي سجل للمباراة الثانية توالياً، قادرين على حسم النتيجة منذ الشوط الأول، بعدما توفرت لهم الكثير من الفرص، ولكن اللجوء إلى اللعب الفردي بشكل مبالغ فيه وعدم توزيع المجهود أضاعا الكثير من الفرص بطريقة سهلة نسبياً، وسط تكتل دفاعي قوي من قِبل المنتخب المالي. كما أن دفاع المغرب ارتكب أخطاء عديدة في المباراة، منها لقطة ركلة الجزاء التي تسبب فيها جواد الياميق، وجعلت المنتخب المالي يستعيد الثقة بقدراته، ويحاول في نهاية اللقاء خطف الانتصار مستغلاً المساحات.

وفشل نجوم المغرب في تقديم مستوى يتماشى مع قدراتهم الحقيقية، لا سيما في نهاية المباراة، بعد فشلهم في المحافظة على تركيزهم بعد أن اهتزت شباكهم بهدف التعادل، ولهذا كان من الصعب عليهم أن يحصدوا انتصاراً جديداً يدعمون به رقمهم السابق. فقبل مواجهة مالي، حقق منتخب المغرب 19 انتصاراً توالياً، وتوقفت هذه السلسلة بسبب رغبة كل لاعب في صنع الفارق منفرداً، وكذلك غياب التركيز في الأوقات الحاسمة من اللقاء. وتأجل حسم المتأهلين عن المجموعة إلى يوم الاثنين المقبل، حيث يلعب منتخب المغرب مع زامبيا، في حين يواجه المنتخب المالي نظيره جزر القمر.