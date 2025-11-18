- تنطلق اليوم منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال الناشئين "قطر 2025"، حيث يستضيف مجمع أسباير زون في الدوحة مواجهات حاسمة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، في نسخة استثنائية تضم 48 منتخباً لأول مرة. - يترقب الجميع مواجهة المنتخب المغربي، الممثل العربي الوحيد، ضد مالي بعد فوزه الساحق على كاليدونيا الجديدة (16-0)، بينما يشهد ملعب إبراهيم خلفان قمة نارية بين البرازيل وفرنسا. - تتواصل المنافسات بمواجهات مثيرة، حيث يلتقي المنتخب البرتغالي المكسيك، وتواجه إيطاليا أوزبكستان، بينما تسعى إنجلترا لتثبيت حضورها القوي ضد النمسا.

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال الناشئين "قطر 2025"، التي تتواصل حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يستضيف مجمع أسباير زون في الدوحة مجموعة من المواجهات الحاسمة، التي ستحدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، في نسخة استثنائية ضمت 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتتجه الأنظار بقوة نحو المنتخب المغربي، الممثل العربي الوحيد في هذا الدور، بعدما خطف الأضواء بتحقيقه أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة حتى الآن، بفوزه الكاسح على كاليدونيا الجديدة (16 – صفر)، ليضرب موعداً مثيراً مع نظيره المالي (الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القدس المحتلة) على ملعب منصور مفتاح، في مواجهة أفريقية تُوصف بأنها اختبار جدي لطموحات "أشبال الأطلس" في الذهاب بعيداً في المونديال. ويرى متابعون أن الأداء الهجومي العارم للمنتخب المغربي في الدور الماضي، سيُختبر هذه المرة أمام منتخب مالي الذي يُعرف بانضباطه التكتيكي.

وفي واحدة من أكثر مواجهات ثمن النهائي ترقّباً، يشهد ملعب إبراهيم خلفان، قمة نارية تجمع بين المنتخبين البرازيلي والفرنسي (الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في مباراة مبكرة بطابع نهائي، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وتاريخهما في الفئات العمرية. وبموازاة ذلك، يدخل المنتخب الإيطالي مواجهته ضد أوزبكستان، على ملعب محمود صوفي، بحثاً عن استمرار نتائجه المميزة، فيما تشهد أرضية ملعب خالد بلان، صداماً أفريقياً آخر بين أوغندا، المتألقة بتجاوزها السنغال، وبوركينا فاسو، التي فجّرت مفاجأة مدوّية بإقصاء المنتخب الألماني حامل اللقب.

أما المنتخب البرتغالي، الذي عبر بلجيكا في الدور الـ32، فسيكون على موعد مع اختبار صعب على ملعب بدر بلال، أمام المكسيك التي أطاحت بالمنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح (5-4) في مفاجأة أخرى. وتتواصل المواجهات بلقاء يجمع المنتخب السويسري بنظيره الأيرلندي، على ملعب محمد غانم، بينما يلتقي المنتخب الياباني نظيره الكوري الشمالي، في مباراة قوية سيحتضنها ملعب خالد سلمان. وفي إطار البحث عن مواصلة المشوار، يطمح المنتخب الإنكليزي الذي تجاوز كوريا الجنوبية، إلى تثبيت حضوره منافساً قوياً على اللقب، حين يواجه النمسا على ملعب عادل مال الله.

وبعد إسدال الستار على الدور ثمن النهائي من مونديال الناشئين 2025، تحصل المنتخبات المتأهلة على راحة يومي 19 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل انطلاق الدور ربع النهائي في 21 نوفمبر، ثم تتوقف البطولة من جديد يومي 22 و23، لتستأنف بمواجهتي نصف النهائي، يليهما يومان للراحة في 25 و26 نوفمبر، وصولاً إلى المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، في 27 من الشهر ذاته.