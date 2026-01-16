المغرب يثبّت أقدامه بين الكبار... "توب 8" في مونديال 2026

كرة عربية

رياض الترك

FA75911F-93E5-4D86-8C62-4BD8C2710E59
رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
مباشر
16 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:48 (توقيت القدس)
فرحة منتخب المغرب في ملعب الأمير مولاي عبدالله، 14 يناير 2026 (Getty)
فرحة منتخب المغرب في ملعب الأمير مولاي عبدالله، 14 يناير 2026 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: منتخب المغرب يواجه السنغال في 18 يناير 2026، ساعياً لتحقيق اللقب الأفريقي الأول منذ 1976، مما يعزز فرصه في التقدم إلى المركز الثامن في تصنيف فيفا العالمي.
- سلسلة اللاهزيمة: المغرب يحقق 33 مباراة دون خسارة، ليصبح سادس أفضل منتخب في سلسلة اللاهزيمة عالمياً، مما يعكس تطور كرة القدم المغربية منذ مونديال قطر 2022.
- التصنيف العالمي: بفضل نتائجه، يقترب المغرب من دخول قائمة "توب 8" في تصنيف فيفا، متجاوزاً ألمانيا وبلجيكا، مما يعزز مكانته قبل كأس العالم 2026.

تابع منتخب المغرب عروضه القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ووصل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في 18 يناير/كانون الثاني 2026، حيثُ يسعى لحصد اللقب الأفريقي الذي غاب عنه منذ نسخة عام 1976 (آخر تتويج لمنتخب أسود الأطلس). وبتأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، واقترابه من تحقيق اللقب بشرط التفوق على منتخب السنغال، فإن منتخب أسود الأطلس يقترب كثيراً من التقدم إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي الخاص بفيفا لفئة الرجال، لأول مرة في تاريخه، وبالتالي تثبيت أقدامه بين أكبر منتخبات العالم قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وفي حال حافظ منتخب المغرب على نتائجه الإيجابية في الأشهر المقبلة وتحديداً في النوافذ الخاصة بفيفا خلال الأشهر التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فإنه سيدخل حتماً قائمة "توب 8" لأفضل منتخبات العالم المشاركة في بطولة المونديال الذي سيُقام في أميركا والمكسيك وكندا في الصيف، وبالتالي تأكيد التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة القدم المغربية منذ التأهل إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022.

رفع لاعبو المغرب حارسهم بونو بعد الفوز على نيجيريا، 14 يناير 2026 (فرانك فايف/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبو تريكة يتغنى بحارس منتخب المغرب: بونو مدرسة

ووصل منتخب المغرب إلى 33 مباراة من دون خسارة وأصبح سادس أفضل رقم للمنتخبات صاحبة أطول سلسلة مباريات من دون خسارة في المباريات الدولية العالمية الودية والرسمية، إذ يتصدر القائمة منتخب إيطاليا برصيد 37 مباراة من دون خسارة، وخلفه منتخب الأرجنتين برصيد 36 مباراة، ثم الجزائر (35 مباراة)، إسبانيا (35 مباراة)، البرازيل (35 مباراة).

ووفقاً للتفاصيل التي أشار إليها موقع موروكو نيوز، الخميس، فإن منتخب المغرب وبعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، سيُضيف حوالي 11,4 نقطة جديدة إلى رصيده في تصنيف فيفا، وبالتالي سيصل إلى حاجز الـ1,733 نقطة ويتخطى منتخبي ألمانيا وبلجيكا ويتقدم إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدرُ يوم 19 يناير/كانون الثاني الحالي.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
كلوب خلال حفل توزيع جوائز في هامبورغ، 25 أغسطس 2025 (جيرالد ماتزكا/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

كلوب بين خيارين: العمل الإداري أو العودة إلى التدريب

من مواجهة "الباريسي" مع تشلسي في نهائي مونديال الأندية، 13 يوليو 2025 (ستيفن نادلر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

باريس سان جيرمان يريد استغلال حالة الفوضى في تشلسي... هذه التفاصيل

هدف فيرتز أثار جدلاً كبيراً أمام فولهام، 4 يناير 2026 (شون بروكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هدف صحيح في "البريمييرليغ" كان سيُلغى في أيّ دوري آخر... ما السبب؟