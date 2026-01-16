المغرب يثبّت أقدامه بين الكبار... "توب 8" في مونديال 2026

- نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: منتخب المغرب يواجه السنغال في 18 يناير 2026، ساعياً لتحقيق اللقب الأفريقي الأول منذ 1976، مما يعزز فرصه في التقدم إلى المركز الثامن في تصنيف فيفا العالمي. - سلسلة اللاهزيمة: المغرب يحقق 33 مباراة دون خسارة، ليصبح سادس أفضل منتخب في سلسلة اللاهزيمة عالمياً، مما يعكس تطور كرة القدم المغربية منذ مونديال قطر 2022. - التصنيف العالمي: بفضل نتائجه، يقترب المغرب من دخول قائمة "توب 8" في تصنيف فيفا، متجاوزاً ألمانيا وبلجيكا، مما يعزز مكانته قبل كأس العالم 2026.

تابع منتخب المغرب عروضه القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ووصل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في 18 يناير/كانون الثاني 2026، حيثُ يسعى لحصد اللقب الأفريقي الذي غاب عنه منذ نسخة عام 1976 (آخر تتويج لمنتخب أسود الأطلس). وبتأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، واقترابه من تحقيق اللقب بشرط التفوق على منتخب السنغال، فإن منتخب أسود الأطلس يقترب كثيراً من التقدم إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي الخاص بفيفا لفئة الرجال، لأول مرة في تاريخه، وبالتالي تثبيت أقدامه بين أكبر منتخبات العالم قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وفي حال حافظ منتخب المغرب على نتائجه الإيجابية في الأشهر المقبلة وتحديداً في النوافذ الخاصة بفيفا خلال الأشهر التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فإنه سيدخل حتماً قائمة "توب 8" لأفضل منتخبات العالم المشاركة في بطولة المونديال الذي سيُقام في أميركا والمكسيك وكندا في الصيف، وبالتالي تأكيد التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة القدم المغربية منذ التأهل إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022.

ووصل منتخب المغرب إلى 33 مباراة من دون خسارة وأصبح سادس أفضل رقم للمنتخبات صاحبة أطول سلسلة مباريات من دون خسارة في المباريات الدولية العالمية الودية والرسمية، إذ يتصدر القائمة منتخب إيطاليا برصيد 37 مباراة من دون خسارة، وخلفه منتخب الأرجنتين برصيد 36 مباراة، ثم الجزائر (35 مباراة)، إسبانيا (35 مباراة)، البرازيل (35 مباراة).

ووفقاً للتفاصيل التي أشار إليها موقع موروكو نيوز، الخميس، فإن منتخب المغرب وبعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، سيُضيف حوالي 11,4 نقطة جديدة إلى رصيده في تصنيف فيفا، وبالتالي سيصل إلى حاجز الـ1,733 نقطة ويتخطى منتخبي ألمانيا وبلجيكا ويتقدم إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدرُ يوم 19 يناير/كانون الثاني الحالي.