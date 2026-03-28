المغرب يتعادل والأردن على خطاه ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026

- انتصارات عربية لافتة في التحضيرات لكأس العالم 2026: شهدت المباريات الودية انتصار مصر على السعودية 4-0، وتعادل المغرب مع الإكوادور 1-1، والأردن مع كوستاريكا 2-2، بينما حققت الجزائر فوزًا كبيرًا 7-0 على غواتيمالا. - تفوق تاريخي لمصر على السعودية: عزز منتخب مصر تفوقه التاريخي على السعودية بفوزه الخامس، حيث سجلت السعودية 9 أهداف فقط مقابل 24 هدفًا لمصر، في ظل أداء متذبذب تحت قيادة المدرب هيرفي رينار. - أداء مميز للمنتخبات العربية: قدمت الجزائر أداءً قويًا بقيادة رياض محرز، بينما أظهر الأردن تحسنًا ملحوظًا مع عودة بهاء الفيصل، وحقق المغرب تعادلًا مثيرًا بفضل هدف نائل العيناوي.

انطلقت تحضيرات المنتخبات العربية لخوض غمار بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ شهدت المواجهات التي أقيمت الجمعة، انتصار منتخب مصر على السعودية برباعية نظيفة، والتي عرفت أرقاماً مثيرة، في الوقت الذي تعادل فيه منتخب المغرب أمام الإكوادور بهدفٍ لمثله، والأردن أمام كوستاريكا 2-2، بينما انتصرت الجزائر بنتيجة 7-0 أمام غواتيمالا.

وفي جدة وخلال المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح مصر، أكد منتخب الفراعنة تفوقه تاريخياً على حساب نظيره السعودي، بعدما وصل إلى الفوز الخامس مقابل هزيمتين فقط وتعادل وحيد، في الوقت الذي سجلت السعودية تسعة أهداف فقط وتلقت 24 هدفاً، مع الإشارة إلى أنّ المنتخب الآسيوي تعرّض لعشرة هزائم في حقبة المدرب الفرنسي هيرفي رينار مقابل عشرة انتصارات وستة تعادلات.

وفي لقاءٍ آخر استطاع منتخب الجزائر الفوز بسباعية للمرة الأولى منذ عشر سنوات بالتمام والكمال، إذ كانت قد انتصرت بتاريخ 25 مارس/ آذار 2016 على حساب إثيوبيا بنتيجة 7-1 خلال التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، قبل أن يتكرر ذلك أمام غواتيمالا في المباراة الودية التحضيرية للمشاركة في المونديال تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تضمّ تشكيلته أسماءً شابة وأخرى مخضرمة مثل قائد المنتخب ونجم نادي الأهلي السعودي رياض محرز.

وننتقل بعدها إلى مباراة الأردن وكوستاريكا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعدما شهدت تقدّم النشامى في البداية بهدفين نظيفين أمام خصمٍ شارك أكثر من مرة في كأس العالم سابقاً، وقدمت كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي مباراة جيدة، اختبر فيها المدير الفني العديد من الأسماء، وعرفت تسجيل بهاء الفيصل هدفه الأول مع المنتخب من علامة الجزاء أهداه إياها موسى التعمري، بعدما كان قائد الفريق سابقاً قد غاب عن حمل قميص بلاده منذ إصابته عام 2021 في كأس العرب، وهو الذي ستُشكل عودته إضافة كبيرة خلال كأس العالم.

ونختم مع منتخب المغرب الذي خطف تعادلاً مثيراً أمام الإكوادور، بعدما قدّم مباراة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متربوليتانو معقل أتلتيكو، من الناحية الهجومية والبدنية أمام منتخب احتلّ وصافة التصفيات المؤهلة للمونديال في قارة أميركا الجنوبية وانتصر على حامل لقب نسخة 2022 منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة حينها.

واستطاع المدرب الجديد لمنتخب المغرب محمد وهبي أن يخرج بنتيجة مرضية لجماهير منتخب المغرب، وذلك بعدما سجل نائل العيناوي نجل بطل التنس سابقاً يونس العيناوي هدف أسود الأطلس الوحيد في الدقيقة 87 من كرة رأسية صنعها له نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مع العلم أن لاعب روما الإيطالي أهدر في الدقيقة 62 ركلة جزاء، تابعها محمد حريمات في الشباك لكن الحكم ألغاها بسبب دخول متوسط ميدان نادي الجيش الملكي إلى داخل منطقة الجزاء لحظة التسديد.