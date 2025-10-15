المغرب يترقب رد الأرجنتين على مواجهة كبيرة في افتتاح ملعب طنجة

- مواجهة مرتقبة بين المغرب والأرجنتين: ينتظر الجمهور المغربي مباراة ودية بين منتخب المغرب والأرجنتين في نوفمبر، بمناسبة افتتاح الملعب الكبير في طنجة، تزامناً مع عيد الاستقلال المغربي. - مفاوضات ودية وتحضيرات: كشف المدرب وليد الركراكي عن مفاوضات متقدمة مع منتخبات عالمية وأفريقية لتأمين مباريات ودية في نوفمبر، استعداداً لكأس أمم أفريقيا. - أهمية المباريات الودية: يعتبر الركراكي مواجهة الأرجنتين أولوية لتطوير أداء المنتخب المغربي، ورفع الثقة لدى اللاعبين، وتحسين الانسجام التكتيكي والبدني قبل البطولة.

تترقب الجماهير المغربية مواجهة كبيرة تجمع منتخب المغرب بنظيره منتخب الأرجنتين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بمناسبة افتتاح الملعب الكبير في طنجة، الذي انتهت به الأشغال وبات جاهزاً لاستضافة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وقدّم الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، طلباً إلى نظيره الأرجنتيني من أجل إجراء مباراة ودية بين أسود الأطلس ومنتخب التانغو يوم 18 نوفمبر القادم على الملعب الكبير في طنجة، وهو يوم يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد الاستقلال.

وفي هذا الإطار، كشف المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، في المؤتمر الصحافي، أمس الثلاثاء، عن وجود مفاوضات متقدمة مع بعض المنتخبات الأفريقية والعالمية لتأمين مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر القادم، واعتبر أن مواجهة منتخب الأرجنتين تمثل الهدف الأبرز في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا القادمة. وأضاف قائلاً: "نحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وما زلنا ننتظر الرد النهائي، لأن القرار لم يتخذ بعد، ولا نعرف ما إذا كنا سنواجه الأرجنتين أم منتخباً آخر، كما أننا ندرس خيارات أخرى مع منتخبات أفريقية وآسيوية، لاختبار قدرات اللاعبين وجهوزيتهم قبل خوض منافسات كان 2025".

وعاد المدرب وليد الركراكي ليؤكد مرة أخرى أن مواجهة منتخب الأرجنتين تعد أولوية بالنسبة إليه، لما تمثله من قيمة فنية وفرصة لرفع منسوب الثقة لدى اللاعبين، بعد الاحتكاك بنجوم التانغو العالميين، وصرح: "نتطلع إلى توافق جميع الأطراف، وأي قرار يعتمد على الرد الرسمي من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم". ويرى وليد الركراكي أن المباريات الودية القوية تمثل فرصة كبيرة لتطوير أداء منتخب المغرب وتصحيح الهفوات، واختيار اللاعبين الأكثر استعداداً لتقديم الإضافة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، كما شدد على أهمية تطوير الانسجام التكتيكي والبدني لضمان تحضير جيد لمنتخب أسود الأطلس.