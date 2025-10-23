- نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب أنس صلاح الدين، نجم نادي آندهوفن الهولندي، لتمثيل المغرب في الاستحقاقات القادمة، بعد موافقة الفيفا على تغيير جنسيته الرياضية من هولندية إلى مغربية. - من المتوقع أن يلعب صلاح الدين دوراً مهماً في مركز الظهير الأيسر، الذي يعاني من نقص بسبب إصابات نصير مزراوي، مما يعزز تشكيلة منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي. - يعتبر صلاح الدين من أبرز المواهب الصاعدة في هولندا، حيث يشارك بانتظام في البطولات المحلية والأوروبية، مما يعكس قيمته الفنية العالية.

حقق الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، انتصاراً جديداً في سباق استقطاب المواهب من الجنسية المزدوجة، وذلك بعد قرار نجم نادي آندهوفن الهولندي، أنس صلاح الدين (23 عاماً)، تمثيل بلده الأصلي المغرب في الاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً على طلب اللاعب أنس صلاح الدين بتمثيل منتخب المغرب في المرحلة القادمة، بدل استمرار ارتداء قميص منتخب هولندا، وذلك بتغيير جنسيته الرياضية، بعدما لعب لمختلف الفئات السنية لمنتخب الطواحين في مناسبات عدة.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر مقرب من اللاعب أنس صلاح الدين في حديث مع "العربي الجديد"، الخميس، رفض ذكر اسمه، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم توصل بوثيقة تأهيل نجم نادي آندهوفن للعب لمنتخب أسود الأطلس خلال المرحلة القادمة، من الاتحاد الدولي (فيفا)، ما يعني آلياً إمكانية دعوته لخوض المعسكر التدريبي القادم مع منتخب أسود الأطلس، في مركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حتى يخضعه المدرب وليد الركراكي (50 عاماً) لاختبارات فنية وبدنية قبل حسم مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح المصدر نفسه أن صلاح الدين قد يلعب دوراً بارزاً في مركز الظهير الأيسر، الذي تعاني تشكيلة منتخب المغرب خللاً فيه بفعل الإصابات المتكررة لنجم نادي مانشستر يونايتد نصير مزراوي (27 عاماً)، وهو ما لمح إليه المدرب وليد الركراكي في أحد المؤتمرات الصحافية، حين أكد أنه ينتظر تغيير الجنسية الرياضية للاعب بارز، من أجل ضمه إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، من دون الكشف حينها عن هويته.

ويعد أنس صلاح الدين أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز الظهير الأيسر في هولندا، إذ يلعب حالياً في صفوف نادي آندهوفن على سبيل الإعارة من نادي روما الإيطالي، مع مواطنيه إسماعيل الصيباري (24 عاماً) وصهيب درويش (24 عاماً)، ويشارك بانتظام في اللقاءات المحلية والأوروبية، من بينها دوري أبطال أوروبا، ما يعكس قيمته الفنية وقدراته البدنية والتكتيكية.