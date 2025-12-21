المغرب يتجاوز جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا ويؤكد طموحه القاري

- افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بفوز مثير 2-0 على جزر القمر في الرباط، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، حيث سيطر "أسود الأطلس" منذ البداية رغم التكتل الدفاعي للمنافس. - شهد اللقاء إهدار سفيان رحيمي لركلة جزاء وخروج القائد رومان سايس للإصابة، لكن إبراهيم دياز كسر الجمود بتسجيله هدفاً في الدقيقة 55، بعد تمريرة متقنة من نصير مزراوي. - تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لمحاولات جزر القمر، بينما أضاف أيوب الكعبي هدفاً رائعاً بضربة مقصية في الدقيقة 74، ليؤكد تفوق المغرب.

استهل منتخب المغرب لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها على أرضه، بالفوز على نظيره منتخب جزر القمر 2-0، مساء الأحد، في اللقاء الافتتاحي الذي احتضنه ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، لحساب منافسات المجموعة الأولى.

ووسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية، فرض "أسود الأطلس" سيطرتهم منذ الدقائق الأولى، مقابل اعتماد منتخب جزر القمر على التراجع الدفاعي والتمركز المكثف في مناطقه الخلفية. وشهد الشوط الأول أبرز فرص اللقاء عند الدقيقة 11، حين أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء، حُرم على إثرها المنتخب المغربي من التقدم المبكر، وتلقى أصحاب الأرض ضربة اضطرارية بخروج القائد رومان سايس متأثراً بالإصابة، ليدخل جواد الياميق بدلاً منه.

ورغم الاستحواذ والضغط المتواصل، واجه المنتخب المغربي صعوبة واضحة في اختراق التكتل الدفاعي الكبير لجزر القمر، مع غياب اللمسة الأخيرة، إلى جانب الضغط المكثف على حامل الكرة من لاعبي المنافس، لينتهي الشوط الأول من دون أهداف. مع انطلاقة الشوط الثاني، واصل رجال المدرب وليد الركراكي ضغطهم الهجومي، حتى نجحوا في فك شفرة الدفاع عند الدقيقة 55، بعدما تسلّم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز كرة متقنة من نصير مزراوي، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ولم يخلُ اللقاء من محاولات خطرة لمنتخب جزر القمر، إذ تألق الحارس ياسين بونو في الدقيقة 59، عندما تصدّى لانفراد خطير من رفيق سعيدي، محافظاً على أفضلية المنتخب المغربي. وفي المقابل، برز حارس جزر القمر، يانيك باندور بأداء لافت، بعدما أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة أمام الهجمات المتتالية لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 74، أكد المنتخب المغربي تفوقه بهدف ثانٍ حمل لمسة فنية عالية، حين أحرز أيوب الكعبي هدفاً رائعاً بضربة مقصية مميزة، ليمنح المباراة طابعاً استعراضياً، ويضع أول ثلاث نقاط في جعبة المغرب بالعرس القاري.