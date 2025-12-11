المغرب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على سورية

- تأهل منتخب المغرب الرديف لنصف نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على سوريا 1-0 في مباراة قوية، حيث سجل وليد أزارو هدف الفوز في الدقيقة 79. - قدم المنتخب السوري أداءً مميزًا بفضل الانضباط التكتيكي، لكن خبرة المغرب وتجارب لاعبيه مكنتهم من السيطرة بنسبة 59% وتهديد المرمى بشكل متكرر. - ينتظر المغرب الفائز من مباراة الجزائر والإمارات، حيث قد تشهد البطولة مواجهة عربية أفريقية في نصف النهائي، بعد تصدره مجموعته بسبع نقاط.

بلغ منتخب المغرب الرديف نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه اليوم الخميس، بنتيجة 1-0 على نظيره السوري على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، إثر مواجهة قوية وندّية بين الطرفين، استطاع "أسود الأطلس" العبور من خلالها إلى المربع الذهبي تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي.

وقدّم منتخب سورية مباراة مميزة من خلال الانضباط التكتيكي للمدرب الإسباني خوسيه لانا، واستطاع أن يضع لاعبي المغرب تحت الضغط في بعض الأوقات، بفضل الهجمات المرتدة، لكن منتخب "أسود الأطلس" بحكم التجارب العديدة وخبرة لاعبيه، استطاع الاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، وكان الفريق الأكثر تسديداً وخطورة على المرمى، إذ كان قريباً في عدّة مرّات من هزّ شباك المنافس، لولا تدخلات الحارس إلياس هدايا الذي أنقذ مرماه في سبع مناسبات، قبل أن يفعلها وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري سابقاً، حين استغل كرة مرتدة من حامي عرين "نسور قاسيون" ليسجل الهدف في الدقيقة 79.

ويترقب منتخب المغرب الفائز من مباراة الجزائر والإمارات، التي تُقام غداً الجمعة، على استاد البيت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الدوحة (السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة)، وبحال تأهل "الخضر"، ستشهد البطولة قمة أفريقية عربية في نصف النهائي، ليتجدد اللقاء بين الطرفين، بعدما تفوقت الجزائر في نسخة 2021 عندما تواجها في ربع النهائي من خلال ركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وكان منتخب المغرب قد تصدّر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بعدما فاز على جزر القمر 3-1، وتعادل أمام سلطنة عُمان من دون أهداف، قبل أن يتفوق على السعودية 1-0، مما قاده إلى الأدوار الإقصائية في المركز الأول، بينما حلّت سورية وصيفة في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بعدما فازت على تونس، وتعادلت مع قطر صاحبة الضيافة وفلسطين، التي اعتلت الصدارة بخمس نقاطٍ أيضاً.