المغرب يبلغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد تجاوز عقبة تنزانيا

قاد نجمُ ريال مدريد، إبراهيم دياز (26 عاماً)، منتخب بلاده المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بعد تسجيله هدف الفوز على حساب تنزانيا، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها استاد الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط بحضورٍ جماهيري غفير، دعم "أسود الأطلس" طوال الدقائق التسعين.

وجاء الشوط الأول سلبياً بين الطرفين رغم سيطرة أصحاب الأرض، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 72%، في الوقت الذي اهتزّت فيه شباك منتخب تنزانيا عند الدقيقة 15 عبر اللاعب إسماعيل الصيباري الناشط في نادي أيندهوفن، لكن تقنية فيديو الحكم المساعد كانت في الموعد وألغت الهدف بداعي التسلل، إلا أنّ ذلك لم يمنع رجال المدرب وليد الركراكي من فك شفرة دفاع تنزانيا عبر إبراهيم دياز عند الدقيقة 64 بعد تمريرة من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي.

وأكد منتخب المغرب تفوّقه على نظيره التنزاني تاريخياً، بعد رفع رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، مسجلاً خلالها 15 هدفاً مقابل تلقيه خمسة أهداف فقط، ليُثبت بذلك رجال الركراكي عزمهم على متابعة الرحلة نحو اللقب، وترقب هوية المنافس المقبل، تحديداً الفائز من لقاء الكاميرون وجنوب أفريقيا.

ويمتلك منتخب المغرب لاعبين مميزين ينشطون في أفضل الدوريات الأوروبية والعربية حتى، إذ يبرز إلى جانب دياز وحكيمي، كلّ من الحارس العملاق ياسين بونو حامي عرين نادي الهلال السعودي المتألق في 2025 بكأس العالم للأندية، وكذلك المهاجم أيوب الكعبي الذي خطف الأضواء بتسجيله هدفين من مقصيتين في هذه النسخة، وظهير مانشستر يونايتد نصير مزراوي، وكذلك عز الدين أوناحي الذي تعرّض لإصابة قبل هذه المواجهة.

ويطمحُ المنتخب المغربي لتحقيق ثاني ألقابه في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما كان قد حمل تاجه الوحيد في عام 1976، خلال نسخة إثيوبيا، بعد تصدّره المجموعة النهائية للبطولة، بفضل أهداف لاعبين بارزين مثل أحمد مكروح (بابا) وعربي شباك، وأحمد فرس، فهل ينجح الفريقُ في إسعاد جماهيره على أرضه بعد كلّ هذا الانتظار؟