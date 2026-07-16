المغرب يبحث عن "بوعدي الجديد" ويضغط لضم موهبة غلادباخ

- الاتحاد المغربي لكرة القدم يواصل جهوده لاستقطاب المواهب الشابة ذات الأصول المغربية، مثل أيوب بوعدي، الذي اختار تمثيل المغرب بدلاً من فرنسا. - وائل محيّا، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، قد يوافق على تمثيل المغرب رغم مشاركته مع منتخبات ألمانيا للشباب، حيث توقفت مشاركته مع منتخب ألمانيا تحت 18 عاماً. - الأداء المميز للمغرب في كأس العالم 2026 واستضافة كأس العالم 2030 يشجعان محيّا على تغيير جنسيته الرياضية، بعد تألقه في الدوري الألماني.

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، جهوده في استقطاب المواهب الشابة، بحثاً عن لاعبين لديهم جذور أو أصول في المغرب ومستعدين للسير على خطى أيوب بوعدي (18 عاماً)، الذي فضل حمل قميص "أسود الاطلس" على حساب منتخب فرنسا.

وحدد الاتحاد المغربي بالفعل هدفه القادم: وائل محيّا (17 عاماً)، الذي على الرغم من ولادته في ألمانيا ومشاركته مع المنتخب الألماني من فئة تحت 16 عاماً إلى فئة تحت 18 عاماً، في 12 لقاء، لكن تقريرا لصحيفة بيلد الألمانية، أكد أمس الأربعاء، أن لاعب خط الوسط الهجومي لبوروسيا مونشنغلادباخ، قد يكون أعطى موافقته بالفعل لتمثيل المغرب.

وأضافت بيلد: "كان تغيير المنتخب الوطني مطروحاً منذ أشهر. وقد جرت بالفعل محادثات جادة للغاية"، وأشارت الصحيفة إلى أن محيّا توقف عن حضور المعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا تحت 18 عاماً في مارس/آذار، وخلال هذه الفترة، تدرب بشكل طبيعي مع غلادباخ. ويُعتقد أن الأداء المميز للمغرب في كأس العالم 2026 ساهم في تشجيع محيّا على تغيير جنسيته الرياضية، إذ لم يعد اللاعب إلى صفوف منتخب ألمانيا، إضافة إلى ذلك، يمتلك حافزاً آخر يتمثل في أن المغرب سيكون شريكاً في استضافة كأس العالم المقبلة بـ2030.

محيّا، الذي خاض أول مباراة له في الدوري الألماني "البوندسليغا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو في السادسة عشرة و11 شهراً من عمره، أثبت جدارته في الفريق، وأنهى الموسم بتسجيل هدفين وصناعة هدف واحد في 17 مباراة (554 دقيقة).