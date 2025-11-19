المغرب و3 مكاسب من وديتي موزامبيق وأوغندا قبل البطولات الكبيرة

- حقق منتخب المغرب مكاسب كبيرة في المباراتين الوديتين ضد موزامبيق وأوغندا، حيث أظهر فعالية هجومية ملحوظة بترجمة الفرص إلى خمسة أهداف، مع انسجام بين الخطوط وسرعة في الانتقال من الدفاع للهجوم. - أظهر الدفاع بقيادة ياسين بونو انضباطاً تكتيكياً عالياً، محافظاً على شباكه نظيفة رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين، مما يعكس توازن الفريق بين الدفاع والهجوم. - أكدت المباراتان قوة دكة بدلاء المنتخب، مما يعزز ثقة اللاعبين واستعدادهم الذهني لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

حقق منتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه وليد الركراكي، مكاسب عدة عقب فوزه في المباراتين الوديتين أمام موزامبيق (1-0) وأوغندا (4-0) على الملعب الكبير في طنجة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر/ كانون الأول حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وقدمت المباراتان مؤشرات إيجابية على تطور أداء منتخب أسود الأطلس، بصرف النظر عن بعض الانتقادات التي طاولته في الفترة الأخيرة، ومنحتا صورة واضحة عن جهوزية اللاعبين فنياً وتكتيكياً. وتجل أول مكاسب منتخب المغرب في الفعالية الهجومية، بعد أن أبان تطوراً ملحوظاً في الأداء الهجومي من خلال صنع عدد كبير من الفرص السانحة للتهديف، نجح في ترجمتها إلى خمسة أهداف في المباراتين. كذلك ظهر انسجام أكبر بين الخطوط الثلاثة في كتيبة المدرب وليد الركراكي، وسرعة في الانتقال من الدفاع نحو الهجوم، مع تنويع في الحلول الهجومية عبر الأطراف والعمق، ما ترك مساحات فارغة في دفاع المنتخب المنافس.

وبالتوازي مع ذلك، نجح دفاع منتخب المغرب بقيادة حارسه ياسين بونو (33 عاماً)، في الحفاظ على شباكه نظيفة في لقاءي موزامبيق وأوغندا، ما يعكس الانضباط التكتيكي والتركيز العالي للخط الخلفي. كذلك أظهرت المنظومة الدفاعية قدرة على مجاراة إيقاع المواجهتين بتأنٍّ ورصانة في مواجهة الضغط المكثف للمنافسين، إضافة إلى الحد من الأخطاء الفردية التي كانت قد ظهرت في المباريات السابقة. وأثبتت هذه الصلابة، رغم غياب نايف أكرد (29 عاماً) والقائد أشرف حكيمي (27 عاماً)، أن منتخب أسود الأطلس يمتلك توازناً مهماً بين الدفاع والهجوم، ما يجعل الفريق جاهزاً لخوض الاستحقاقات القادمة، من أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاءت مباراتا موزامبيق وأوغندا لتؤكد مدى قوة دكة بدلاء منتخب أسود الأطلس، الذي وصلت سلسلة انتصاراته إلى 18 مباراة متتالية، إذ إن الخيارات المتاحة تمنح المدرب فرصة تدعيم خطوطه بشكل متوازن، وتعزز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، وتمنحهم شعوراً بالنضج والاستعداد الذهني قبل خوض المنافسات الرسمية بروح معنوية عالية واستعداد متكامل لبطولة كأس أمم أفريقيا.