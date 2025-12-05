المغرب وعُمان يتعادلان في قمة من دون فرص كبيرة

- انتهت مباراة المغرب وعُمان بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من كأس العرب 2025، ليحصل المغرب على أربع نقاط وعُمان على أول نقطة لهما في البطولة. - شهدت المباراة تناوباً في الهجمات بين الفريقين، حيث كان المغرب الأكثر هجوماً، لكن التسرع والدفاع القوي حالا دون تسجيل الأهداف، بينما اعتمد عُمان على الدفاع والتحولات الهجومية. - طُرد عبد الرزاق حمدالله من المغرب في الشوط الثاني، مما أثر على أداء الفريق، ولم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص القليلة المتاحة لتسجيل الأهداف.

انتهت قمة المغرب وعُمان بالتعادل السلبي من دون أهداف، في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب 2025، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة عزز من خلالها منتخب "أسود الأطلس" رصيده إلى أربع نقاط، في وقت حصد العُمانيون أول نقطة في البطولة العربية.

شهد الشوط الأول تناوباً بين المنتخبين المغربي والعُماني من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن من دون نجاح، بسبب التسرع في إنهاء الفرص أمام المرمى، والتدخلات الدفاعية القوية التي حالت من دون صناعة الكثير من المحاولات الخطيرة أيضاً، مع العلم أن المنتخب المغربي كان الأكثر هجوماً، عبر عدة فرص، لكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة الكبيرة.

في المقابل، لعب منتخب عُمان مباراة جيدة، وكان نداً للمنتخب المغربي القوي، مع الاعتماد الكبير على دفاع المنطقة والتحولات الهجومية التي لم تنتج عنها أي فرصة خطيرة خلال 45 دقيقة كاملة، وبدا من الواضح أن اعتماد المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، كان على الدفاع أكثر لحماية مرماه من الهجمات المغربية، خصوصاً مع قوة العناصر التي تضمّها تشكيلة منتخب المغرب.

وفي بداية الشوط الثاني، طرد حكم المواجهة نجم منتخب المغرب، المهاجم عبد الرزاق حمدالله، بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر تدخله العنيف على لاعب عُماني، عبر ركل الوجه بأسفل القدم. ومع ذلك لم تظهر أي ملامح للخطورة الكبيرة على مرمى أي منافس، إذ لم يصنع أي منتخب محاولات هجومية كبيرة لهز الشباك. وفشل المنتخبان في هز الشباك طوال 90 دقيقة، مع فرص قليلة جداً؛ فالمنتخب المغربي تأثر كثيراً بطرد حمدالله وتراجع قليلاً، ولم يُغامر في محاولاته الهجومية، في وقت لم يستثمر المنتخب العُماني حالة الطرد، وتكسرت غالبية هجماته أمام دفاع منتخب "أسود الأطلس"، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.