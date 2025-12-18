- توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه المثير على الأردن 3-2 في النهائي، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، حيث تألق محمد ربيع حريمات كأفضل لاعب في البطولة. - حصل الحارس المغربي مهدي بنعبيد على جائزة أفضل حارس مرمى بعد أدائه المميز في البطولة، بينما نال الأردني علي علوان جائزة هداف البطولة بتسجيله ستة أهداف. - حصد منتخب سورية جائزة اللعب النظيف بعد أدائهم المميز في مرحلة المجموعات وربع النهائي، رغم خسارتهم أمام المغرب.

هيمن منتخب المغرب على جوائز بطولة كأس العرب 2025، بعدما حصدت كتيبة المدرب طارق السكتيوي لقب المسابقة عقب الفوز المثير على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الخميس، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد قائد منتخب المغرب الرديف محمد ربيع حريمات (31 عاماً) جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب 2025، بفضل ما قدمه طوال مشوار كتيبة المدرب طارق السكتيوي في المسابقة، إذ كان السبب الأساسي في تحقيق "أسود الأطلس" اللقب عقب المواجهة النهائية المثيرة.

ولم تخرج جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العرب 2025 عن التوقعات والترشيحات التي تحدثت عنها الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام، كونها انحصرت بين الأردني زيد أبو ليلى والمغربي مهدي بنعبيد الذي لعبت المواجهة النهائية دوراً في نيله هذه الجائزة، بعدما تلقت شباكه ثلاثة أهداف طوال مشوار "أسود الأطلس".

ومن جهته، حسم مهاجم منتخب الأردن علي علوان جائزة هدّاف بطولة كأس العرب 2025، بعدما سجل ستة أهداف في شباك منافسيه طوال رحلة "النشامى" بالمسابقة، التي فرضت خلالها كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي نفسها وبقوة، وأصبحت قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب بفضل التنظيم الدفاعي والهجومي، لكن "أسود الأطلس" استطاعوا تحقيق الانتصار المثير بصعوبة، وخطفوا لقب المسابقة.

وظهر منتخب سورية خلال حفل توزيع الجوائز بعد نهاية بطولة كأس العرب 2025، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة أن "نسور قاسيون" حصدوا جائزة اللعب النظيف، بعد مشوارهم في مرحلة المجموعات ومباراة ربع النهائي التي خسروها أمام "أسود الأطلس" بهدف نظيف.