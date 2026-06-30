المغرب منتخب "لا يُقهر".. من تصريحات وهبي إلى الأرقام التاريخية

- منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، حيث تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على هولندا، ويطمح لتحقيق إنجازات أكبر بقيادة المدرب محمد وهبي الذي يؤكد أن الفريق يمكن أن يصبح "لا يُقهر" إذا لعب بأفضل إمكاناته. - وهبي يشير إلى أن المغرب يجني ثمار الإنجاز التاريخي لعام 2022، حيث أصبح أول منتخب أفريقي يصل لنصف النهائي، ويؤكد على أهمية الثقة المتزايدة بين اللاعبين والمشجعين لتحقيق المزيد. - المغرب يتفوق على الكاميرون كأكثر منتخب أفريقي مشاركة في كأس العالم، ويصبح أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ16 في نسختين متتاليتين، محققًا إنجازات تاريخية في المونديال.

دخل منتخب المغرب مرحلة جديدة من الثقة والطموح في كأس العالم 2026، بعدما واصل كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر، وهو ما أكدته التصريحات القوية لمدربه محمد وهبي، والأرقام التاريخية التي عكست حجم التطور والاستمرارية. وبعد الانتصار على هولندا والتأهل إلى دور الـ16، من العرس العالمي، يعتقد مدرب المنتخب المغربي، أنّ فريقه جاهزٌ لتحقيق إنجازٍ كبير في المونديال، مؤكداً أن "أسود الأطلس" قد يصبح منتخباً "لا يُقهر" إذا لعب بأفضل إمكاناته.

وقال وهبي في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، إن كرة القدم المغربية تجني الآن ثمار الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وأضاف وهبي، الذي قاد المغرب العام الماضي إلى فوزٍ تاريخي في كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي: "لقد غيّرت كأس العالم في قطر عقلية المنتخب المغربي، وأنا في وضعٍ يسمح لي بالحديث عن ذلك. يؤمن اللاعبون بأنفسهم، والمشجعون كذلك، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية. إنهم يطالبوننا بالكثير، لأنهم يدركون تماماً إلى أي مدى يمكننا الوصول".

وأشار وهبي إلى أن المغرب قادر على تحقيق إنجازات أكبر من منتخب 2022 إذا قدّم أفضل ما لديه، وقال: "ما يجب أن نؤكده لأنفسنا هو أنه لا أحد يستطيع إيقافنا. نحن لا نُقهر إذا لعبنا كرة القدم التي نعرفها، لكني أقول للاعبي فريقي أيضاً، إذا أخطأنا، فسنعود إلى ديارنا". وبعد لقاء هولندا، بات المغرب أكثر منتخب أفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم، بخوضه المباراة رقم 27 في المونديال، وتجاوز في مباراته السابعة والعشرين في كأس العالم نظيره منتخب الكاميرون (26 مباراة)، كما لعب نجمه أشرف حكيمي مباراته الدولية رقم 100 بقميص المنتخب المغربي.

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وأصبح المغرب، أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين، بعدما حقق الإنجاز ذاته في النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، حيث واجه خلالها منتخب إسبانيا، الذي تغلب عليه بركلات الترجيح، ليشق بعدها طريقه إلى الدور قبل النهائي عقب اجتيازه عقبة منتخب البرتغال في دور الثمانية، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وتُعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المغرب بدور الـ16 لكأس العالم، بعدما سبق أن لعب في الدور ذاته خلال نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك، قبل أن يتم إقصاؤه بالخسارة أمام منتخب ألمانيا الغربية (0-1). وسار منتخب المغرب على نهج نظيره الغاني، الذي سبق أن تأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم خلال نسختي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.