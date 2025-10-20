المغرب مسيرة مجدٍ لا تتوقف.. من الكبار إلى الشباب والسيدات

- تحول تاريخي في كرة القدم المغربية: شهدت كرة القدم المغربية تحولاً كبيراً، حيث أصبح المنتخب المغربي قوة عالمية بعد وصوله لنصف نهائي مونديال قطر 2022، محققاً المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. - إنجازات الكرة النسوية المغربية: حققت سيدات المغرب إنجازات بارزة بوصولهن لدور الـ16 في كأس العالم 2023، وفوزهن ببطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات داخل الصالات 2025. - نجاحات الأولمبي والشباب: حصد المنتخب الأولمبي المغربي برونزية أولمبياد باريس 2024، بينما تُوّج منتخب الشباب بلقب مونديال الشباب في تشيلي، كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

تعيش كرة القدم في المغرب حقبةً تاريخية غير مسبوقة، تحوّلت فيها من مجرد منافسٍ إقليمي، إلى قوةٍ عالمية تصنع الحدث في كل الفئات، بعدما استمرت الإنجازات على مختلف المستويات: من المنتخب الأول الذي أبهر العالم في مونديال قطر، إلى السيدات، والأولمبي، وأخيراً منتخب الشباب الذي عانق المجد العالمي في تشيلي.

وكانت نقطة الانطلاقة الكبرى في مونديال قطر 2022، حين كتب منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي فصلاً في تاريخ كرة القدم العالمية ببلوغه نصف نهائي كأس العالم، وحصد المركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، بعد انتصارت تاريخية على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

سيدات المغرب.. الريادة بصوتٍ أنثوي

لم تتأخر الكرة النسوية المغربية في حجز مكانها ضمن المشهد العالمي، إذ بلغت سيدات المغرب دور الـ16 في كأس العالم 2023 بأستراليا ونيوزيلندا، في أول مشاركة تاريخية. وفي يوليو/تموز الفائت، لم يحالف الحظ منتخب سيدات المغرب، بالتتويج في البطولة الأفريقية، بعد خسارة النهائي أمام نيجيريا 2-3. وفي استمرارٍ لرحلة المجد، تُوّج منتخب المغرب بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات داخل الصالات 2025، بعد فوزه الدراماتيكي بنتيجة 3-2 على حساب تنزانيا، في المباراة النهائية التي أقيمت في إبريل/نيسان الماضي.

إنجاز أولمبي تاريخي

وفي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، واصل المنتخب الأولمبي المغربي كتابة فصول جديدة في تاريخه الذهبي، بعدما نجح في حصد برونزية تاريخية في منافسات كرة القدم، عقب فوزه الكبير على نظيره المصري بنتيجة 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليؤكد المنتخب المغربي مرة أخرى، مكانته بين أقوى المدارس الكروية الصاعدة في العالم.

الشباب يكسرون النحس

اكتملت لوحة المجد حين تُوّج منتخب المغرب تحت 20 سنة بلقب مونديال الشباب في تشيلي، كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، بعد فوزه في النهائي على الأرجنتين. الجيل الذي خسر نهائي كأس أفريقيا قبل عام أمام جنوب أفريقيا، عاد أقوى، ليكسر نحس الوصافة ويعيد الكرة المغربية إلى العالمية بعد غيابٍ دام عقدين كاملين عن البطولة.