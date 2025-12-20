المغرب مرشح مجدداً!

- بعد فوز المغرب بكأس العرب 2025، تتجه الأنظار إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في الرباط، حيث يُعتبر المنتخب المغربي المرشح الأبرز للفوز بالبطولة بفضل إنجازاته الأخيرة. - رغم عدم فوز المغرب باللقب القاري منذ 1976، إلا أن الأداء المتميز يعزز فرصهم، لكنهم يواجهون تحديات من منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وتونس والسنغال والكاميرون. - البطولة ستُقام في المغرب بظروف تنظيمية متميزة، مع توقعات بحضور جماهيري كبير، مما يجعل المنافسة مفتوحة ومثيرة.

بعد انتهاء بطولة كأس العرب 2025 التي احتضنتها قطر وتُوج بها منتخب المغرب للمرة الثانية في تاريخه، تتوجه الأنظار ابتداءً من الغد إلى العاصمة المغربية الرباط حيثُ تنطلق فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وتنطلق معها متعة كروية أخرى، يبدو فيها منتخب "أسود الأطلس" المرشح الأول للتتويج بالنظر إلى المستوى الذي بلغه المنتخب المغربي الأول منذ بلوغه نصف نهائي كأس العالم 2022، واحتلال المنتخب الأولمبي المركز الثالث في أولمبياد باريس، وتتويج المحليين بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين، والشبان ببطولة كأس أمم افريقيا تحت 17 سنة، وكأس العالم للشباب أقل من 20 سنة، اضافة إلى بلوغ الرديف نهائي كأس العرب في الدوحة.

صحيح أن منتخب المغرب لم يحصل على اللقب القاري منذ خمسين عاماً، لما كانت المشاركة تقتصر على ثمانية منتخبات سنة 1976، لكن كل المؤشرات والمعطيات ترشحه هذه المرة لفك عقدة اللقب المفقود، بقيادة مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين شاركوا في المونديال الأخير، وضمنوا التأهل بسهولة الى مونديال 2026، وها هم يلبسون ثوب المرشحين دون منازع، ما يزيد من حجم الضغوط المفروضة عليهم، خصوصاً بعد تتويج منتخب المحليين باللقب العربي، ويضع المدرب وليد الركراكي تحت ضغط الإقالة في حالة الفشل، خصوصاً بعد تألق طارق السكتيوي في الدوحة، الذي صار جاهزاً لخلافته عند الحاجة.

وسيكون الركراكي تحت ضغط ضرورة التتويج، والمغرب سيكون منافس المغرب في نسخة المغرب، من بطولة كثيراً ما خبأت مفاجآت، على غرار سابقتها في كوت ديفوار، إذ تصعب معرفة الوجه الذي ستظهر به المنتخبات الكبيرة على غرار مصر والجزائر وتونس، وكذا السنغال، الكاميرون، نيجيريا وكوت ديفوار، وهي المنتخبات التي يمكنها خلط الأوراق، خصوصاً مع توفر الظروف والأجواء والمرافق الملائمة التي توفرها ستّ مدن لخوض المنافسة في أحسن الأحوال على أرضيات تسعة ملاعب، وفي حضور جماهيري ينتظر أن يكون قياسياً، وحضور إعلامي من مختلف البلدان والقارات، يأتون لمتابعة النجوم، واكتشاف المواهب التي تزخر بها القارة السمراء.

وسيكون تتويج منتخب المغرب تحصيل حاصل لمسار كروي بلغ ذروته ببلوغ أشبال وليد الركراكي نصف نهائي كأس العالم 2022، وبلوغ المنتخب الأولمبي نصف نهائي أولمبياد باريس، وتتويج منتخب أقل من 17 سنة باللقب القاري، ومنتخب الشباب بكأس العالم، وتألق الرديف بتتويجه بنسختي بطولة أفريقيا للمحليين وبطولة كأس العرب 2025، وهي إنجازات لن تكتمل دون الفوز باللقب القاري، لأن الإخفاق سيكون بمثابة فشل كبير، تكون له تداعيات على المدرب الركراكي بالدرجة الأولى، ويشكل خيبة كبيرة، يصعب تقبلها في الأوساط الجماهيرية والإعلامية المغربية التي لا ترضى للقب بديلاً في زمن الكرة المغربية.

ترشيح المغرب لا يعني أن المأمورية ستكون سهلة أمام منتخب مصري غائب عن منصة التتويجات منذ 25 عاماً، ومنتخب تونسي منذ أكثر من عقدين من الزمن، ويريد تعويض ما فاته في كأس العرب، إضافة إلى الجزائر التي لم تحقق أي فوز منذ نسخة 2019 التي توجت بها، بل لم تتأهل إلى الدور الثاني في نسختين متتاليتين احتلت فيها المركز الرابع في مجموعتها، إضافة إلى الكاميرون الذي أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، وغاب عن منصة التتويج باللقب القاري منذ 2013، دون أن ننسى السنغال أحد أقوى المنتخبات الأفريقية حالياً، والذي يعتبر أقوى المنافسين على الورق.

الأكيد أن المغرب هو المرشح الأول لنسخة كأس أمم أفريقيا 2025، والبطولة ستجري في ظروف طبيعية ملائمة، وتنظيمية راقية، تسمح بتقديم مستويات عالية، لكن كرة القدم لعبة، واللعبة في أفريقيا تحمل في طياتها أسراراً وخبايا يصعب التكهن بها أو حتى توقعها.