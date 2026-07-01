المغرب تسبب بمغادرة 3 مدربي منتخبات كبيرة في نسختي كأس عالم

- منتخب المغرب يواصل تألقه في كأس العالم 2026 بإقصاء هولندا من دور الـ32، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور مرتين متتاليتين، مما أدى إلى مغادرة ثلاثة مدربين لمنتخبات كبيرة في نسختين من البطولة. - بعد الخسارة أمام المغرب، أعلن مدرب هولندا رونالد كومان استقالته، ليكون ثالث مدرب يغادر بسبب المغرب بعد لويس إنريكي مدرب إسبانيا وفرناندو سانتوس مدرب البرتغال في مونديال 2022. - يواجه المغرب منتخب كندا في دور الـ16، مع فرصة كبيرة لمواصلة الإنجاز والتأهل لمواجهة محتملة ضد فرنسا في ربع النهائي، مما قد يؤثر على مستقبل المدرب ديديه ديشان.

تابع منتخب المغرب عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن أطاح منتخب هولندا من دور الـ32 وتأهل إلى دور الـ16، ليكون على الطريق نفسه للإنجاز الذي حققه في مونديال 2022 بقطر. وبات المنتخب العربي والأفريقي الذي يحقق إنجازاً بوصوله إلى هذا الدور مرتين متتاليتين في كأس العالم، سبباً في مغادرة ثلاثة مدربين لمنتخبات كبيرة في نسختين من البطولة.

وتسبّب منتخب المغرب في مغادرة مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، بعد الخسارة بركلات الترجيح مباشرةً والخروج من كأس العالم 2026، إذ أعلن المدرب الهولندي تركه لمنصبه في تدريب "الطواحين" بعد ساعات فقط من الخسارة أمام منتخب "أسود الأطلس". وكان كومان قد تسلّم مهمة تدريب منتخب هولندا في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2023، واستمر معه حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، بعد أن قاد المنتخب في 45 مباراة حقق فيها 25 فوزاً مقابل 11 تعادلاً وتسع خسارات.

ولم يكن كومان أول ضحية لمنتخب المغرب في كأس العالم، إذ سبق أن تسبب المنتخب العربي بنهاية رحلة مدربين في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، واحد منهما هو الإسباني لويس إنريكي الذي ترك منصبه مدرباً لمنتخب إسبانيا غداة الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح (0-3)، والخروج من دور الـ16 للبطولة.

في المقابل، أنهى مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، رحلته مع المنتخب بعد الخسارة أمام منتخب المغرب بهدف نظيف في مواجهة الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 على ملعب الثمامة في الدوحة. وكان سانتوس آنذاك واحداً من المدربين التاريخيين لمنتخب البرتغال، إذ قاده من عام 2014 وحتى 2022، وكان منتخب "أسود الأطلس" السبب الرئيسي في نهاية رحلته مدرباً للبرتغاليين.

وسيواجه منتخب المغرب في دور الـ16 منافسه منتخب كندا، وعليه، فإنه يملك فرصة ذهبية لمواصلة الرحلة المُميزة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وهناك من المتوقع أن يواجه منتخب فرنسا بنسبة كبيرة. واللافت أنه في حال تفوُّق المنتخب المغربي على بطل العالم في عام 2018، قد يتسبب ربما بنهاية رحلة المدرب ديديه ديشان، رغم أن الأخير أكد في مقابلات سابقة أن من المتوقع مغادرته منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026 مباشرةً.