المغرب بطموحات كروية لا تتوقف: من كأس العالم إلى مونديال الأندية

- المغرب يبرز كقوة كروية في أفريقيا، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازات بارزة مثل المركز الرابع في كأس العالم 2022، والفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً وكأس العرب 2025، مما يعكس تطوراً في الأداء والإدارة. - الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، يسعى لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مع طموح لإقامة المباراة النهائية في الملعب الكبير محمد السادس. - المغرب يطمح لاستضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية 2029 وكأس العالم لكرة الصالات 2028، مما يعزز مكانته كمركز رياضي عالمي وقاري.

لا يقتصر تطور كرة القدم في المغرب على الأداء داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل يمتد إلى الإدارة والقيادة، فهو يصنف من بين الأكثر احترافية وإعداداً في القارة الأفريقية. وحقق المنتخب المغربي المركز الرابع في كأس العالم 2022، وتوّج بلقب كأس العالم تحت 20 عاماً، وفاز بكأس العرب 2025، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس العالم تحت 17 عاماً، كما توّج بلقب كأس أفريقيا، بعد مواجهة السنغال. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، ترتبط هذه الإنجازات بالطموح الكبير للاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب وأفريقيا عموماً.

وأضاف التقرير أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم أحداث كبرى، وسيبلغ ذلك ذروته مع استضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مع رغبة واضحة في إقامة المباراة النهائية في الملعب الكبير محمد السادس بسعة 115 ألف متفرج، متفوقاً على خيارات أخرى مثل ملعب سانتياغو برنابيو. وأضاف التقرير أن طموحات المغرب لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تعمل الإدارة على استضافة كأس العالم للأندية 2029، سواء بالتعاون مع إسبانيا أو منفردة، بالإضافة إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات 2028، في ظل تطور كبير لرياضة كرة الصالات في القارة الأفريقية.

وعلى الصعيد القاري، يثق المغرب بأن محكمة التحكيم الرياضية (تاس) ستؤكد منح كأس أفريقيا له، بعد أن حدث ذلك إدارياً، رغم خسارته المباراة النهائية أمام السنغال. كما يتداول في الأوساط الرياضية فكرة أن كأس أفريقيا 2027، المقررة في الأصل في الثلاثي كينيا وتنزانيا وأوغندا، ربما تُنقل إلى المغرب، أو أن تُستضاف نسخة 2028 في المغرب مباشرة، وهي النسخة الأولى بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" تغيير جدول البطولة من كل سنتين إلى كل أربع سنوات. ويؤكد المغرب من خلال هذه الخطط أنه عازم على أن يكون مركزاً لاستضافة أبرز الأحداث الكروية، على المستوى العالمي والقاري، مؤكداً مكانته وجهة مفضلة للبطولات الكبرى في كرة القدم.