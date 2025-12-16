- تألق منتخب المغرب في كأس العرب 2025 بفضل دفاعه الصلب، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في البطولة، محققاً أربعة "كلين شيت" متتالية، مما ساهم في وصوله للنهائي دون هزيمة. - رغم الصعوبات، أظهر المنتخب المغربي قوة هجومية مميزة، حيث سجل ثلاثة أهداف نظيفة ضد الإمارات، مؤكداً طموحه في التتويج بالبطولة. - استند المغرب إلى دفاعه القوي، الذي كان عاملاً حاسماً في نجاحه بكأس العالم 2022، حيث صمد أمام منتخبات قوية مثل إسبانيا والبرتغال.

نجح منتخب المغرب في الوصول إلى نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بانتصاره على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة، الاثنين، مؤكداً طموحاته في التتويج بالبطولة، رغم الصعوبات التي وجدها في بعض المواجهات، ولكنه نجح في تخطي منافسيه، محققاً أربعة انتصارات وتعادلاً وحيداً، منذ بداية البطولة ليصل إلى النهائي دون هزيمة واحدة.

ولئن تبدو الأرقام الهجومية مطمئنة، بما أن المغرب فشل في هزّ شباك منافسيه خلال مناسبة وحيدة، بعد التعادل مع سلطنة عُمان (0ـ0)، فإن الرقم المميز الذي رافق منتخب "أسود الأطلس" الرديف، هو الصمود الدفاعي، إذ اهتزت شباك المغرب في مناسبة وحيدة، كانت في اللقاء الافتتاحي بمجموعته أمام جزر القمر، بعدما انتصر رفاق عبد الرزاق حمد الله بنتيجة (3ـ1)، ومنذ تلك المباراة، أصبح التهديف في مرمى المغرب أمراً صعباً على كل المنافسين، بعدما حقق الفريق أربعة "كلين شيت" توالياً. ويُعتبر الدفاع نقطة قوة المغرب الأساسية في البطولة، في استعادة لما عُرف به منتخب إيطاليا سابقاً بقوّته الدفاعية، ذلك أن الصمود الدفاعي مكّن "أسود الأطلس" من تخطي فترات الفراغ في بعض المباريات، تماماً كما حصل في بداية الشوط الثاني أمام الإمارات، بعدما نجح المغاربة في تفادي قبول هدف كان سيعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

ويُعتبر الدفاع نقطة قوة المغاربة الأساسية، إذ إنهم بلغوا نصف النهائي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بفضل الصلابة الدفاعية، خاصة في ثمن النهائي وربع النهائي بالصمود تباعاً أمام إسبانيا ثم البرتغال، وخلال الدور الأول اهتزت شباك المغرب أمام كندا فقط (2ـ1)، بينما صمدوا أمام كرواتيا (0ـ0) وبلجيكا (2ـ0). وتوقفت السلسلة الإيجابية دفاعياً في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، ومِن ثمّ فإن المنظومة الدفاعية للمغرب هي نقطة القوة الأساسية لهذا المنتخب، مع وجود أسماء قوية هجومياً.