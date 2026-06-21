المغرب أم البرازيل.. من يفضّل كومان مواجهته في كأس العالم؟

- أكد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، أن مواجهة المغرب ليست أفضل من اللعب ضد البرازيل في دور الستة عشر لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى قوة الفريقين بعد تعادلهما في المواجهة السابقة. - حقق منتخب هولندا فوزًا كبيرًا على السويد بنتيجة (5-1) في الجولة الثانية، مما عزز فرصه في تصدر المجموعة السادسة بعد تعادله مع اليابان (2-2) في الجولة الأولى. - ستشهد المرحلة التالية من البطولة مواجهة بين متصدر المجموعة السادسة، التي تضم هولندا، والمجموعة الثالثة التي تتصدرها البرازيل، مع تحديد الترتيب النهائي الأسبوع المقبل.

أكد مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، أنه لا يعتبر أن مواجهة منتخب المغرب ستكون أفضل من اللعب ضد البرازيل خلال الدور المقبل من كأس العالم 2026، حيث يُمكن أن يقع المنتخب البرتقالي في مواجهة قوية أمام أحد المنتخبين في دور الستة عشر من البطولة، وذلك حسب ترتيبه النهائي في الدور الأول من المسابقة.

ونقلت صحيفة غلوبو البرازيلية، الأحد، تصريحات كومان بشأن الدور المقبل حيث قال: " ليس لديّ تفضيل بين المغرب والبرازيل، أعتقد أنهما فريقان قويان. لقد تعادلا في المواجهة التي جمعتهما. ولعب المغرب بشكل ممتاز في الشوط الأول، والبرازيل في الشوط الثاني. لا يوجد فريق أقوى من الآخر. علينا التركيز على أنفسنا. علينا الفوز في المباراة القادمة. علينا أن نتصدر مجموعتنا، سنرى من سيكون خصمنا". وحقق منتخب هولندا انتصاراً مهماً على السويد بنتيجة (5ـ1) في الجولة الثانية، ليدعم فرصه في تصدر مجموعته السادسة بعد تعادله في الجولة الأولى مع اليابان (2ـ2).

وستشهد المرحلة التالية من كأس العالم 2026، مواجهة أفضل منتخبات المجموعة السادسة التي تضم هولندا والسويد واليابان وتونس والمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات المغرب والبرازيل وهايتي واسكتلندا. وسيواجه متصدر إحدى المجموعتين صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى. وبناءً على النتائج الحالية، ستواجه هولندا، المتصدرة حاليًا، المغرب. أما البرازيل، فتتصدر المجموعة الثالثة. وسيُحدَّد الترتيب النهائي للمجموعتين الأسبوع المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة.