المغرب أمام تنزانيا: تاريخ قريب يفرض الحذر والذاكرة تقلق "أسود الأطلس"

الرباط

03 يناير 2026   |  آخر تحديث: 20:24 (توقيت القدس)
هذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المغرب لدور الـ16 (العربي الجديد/Getty)
المغرب يأمل تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بمسابقة أمم أفريقيا (العربي الجديد/Getty)
- يواجه منتخب المغرب نظيره التنزاني في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره مجموعته بسبع نقاط، حيث يسعى لتكرار فوزه السابق على تنزانيا في نسخة 2023.
- تأهل المغرب لدور الـ16 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة منذ 2019، لكنه تجاوز هذه المرحلة مرة واحدة فقط في 2021.
- يطمح "أسود الأطلس" للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعد إخفاقهم في تجاوز الأدوار الإقصائية في النسختين السابقتين.

سيكون منتخب المغرب أمام مواجهة مهمة ومُنتظرة حينما يقابل نظير التنزاني، يوم الأحد (الساعة 18:00 بتوقيت القدس المحتلة)، في دور الـ16 لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة حالياً على أرضه ووسط جماهيره، وتمتد حتى الثامن عشر من شهر يناير/ كانون الأول الجاري.

وتأهل "أسود الأطلس" للأدوار الإقصائية عقب تصدرهم ترتيب مجموعتهم برصيد سبع نقاط، بعدما افتتحوا مشوارهم في المسابقة بالفوز 2-صفر على منتخب جزر القمر، قبل التعادل 1-1 مع منتخب مالي في الجولة الثانية، ليحقق رجال المدرب وليد الركراكي فوزاً عريضاً في الجولة الأخيرة بالفوز 3-صفر على المنتخب الزامبي. ويعد هذا اللقاء الثاني بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا بعد لقائهما في دور المجموعات بالنسخة الماضية عام 2023 في ساحل العاج، الذي شهد فوز المغرب 3-صفر، ليتصدر ترتيب مجموعته التي تذيلها المنتخب التنزاني.

ماسينا خلال أولمبياد باريس 2024 مع منتخب المغرب (جون تود/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب المغرب يستعيد خدمات حمزة إكمان وسايس خارج الحسابات

وبحسب تقرير وكالة أسوشييتد برس، فهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المغرب لدور الـ16 بأمم أفريقيا، بعدما أبصرت هذه المرحلة النور لأول مرة في نسخة أمم 2019 بمصر، والتي شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقاً. واجتاز "أسود الأطلس" ثمن النهائي مرة وحيدة فقط في نسخة عام 2021 بالكاميرون عقب فوزهم على مالاوي، غير أنّهم فشلوا في عبوره خلال نسختي 2019 و2023، بعد خسارتهم أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

في الوقت عينه، وبشكلٍ عام، يأمل منتخب المغرب بلوغ دور ربع النهائي بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه بعد نسخ 1998، 2004، 2017، 2021، إذ يرغب الفريق في إنهاء سوء الحظ الذي لازمه في آخر مباراتين خاضهما بالأدوار الإقصائية، حينما خسر 1-2 أمام مصر بربع النهائي للبطولة عام 2021، وبهدفين نظيفين أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 في نسخة المسابقة الماضية التي احتضنتها ساحل العاج.

