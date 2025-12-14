- يواجه منتخب المغرب نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس العرب، بعد تأهلهما من مواجهات قوية؛ حيث تغلب المغرب على سوريا 1-0، بينما تأهلت الإمارات بركلات الترجيح بعد تعادلها مع الجزائر 1-1. - تاريخ المواجهات بين المنتخبين يشير إلى تفوق المغرب بفوزين مقابل فوز واحد للإمارات وتعادلين، حيث بدأت أولى المواجهات في 1990 بفوز المغرب 3-1. - المباراة المرتقبة ستقام على استاد خليفة الدولي، وتعد فرصة للمنتخبين لتعزيز سجلهما في البطولة.

يواجه منتخب المغرب الذي بلغ نصف نهائي كأس العرب للمرة الثالثة في خامس مشاركة له، نظيره الإماراتي، الاثنين (الساعة 16:30 بتوقيت القدس المحتلة)، في قمة مرتقبة ستقام على استاد خليفة الدولي. وتقابل منتخبا الإمارات والمغرب في خمس مناسبات سابقة بحسب الموقع الرسمي لرابطة إحصائيي كرة القدم، إذ حقق الإماراتيون فوزاً واحداً، مقابل تعادلين، فيما فاز المنتخب المغربي في مباراتين.

وتعود أولى المواجهات إلى 9 مايو/ أيار 1990، عندما التقى المنتخبان في مباراة دولية ودية انتهت بفوز المغرب بنتيجة 3-1. وفي 4 فبراير/شباط 1994، تعادل المنتخبان 1-1، خلال بطولة ودية أُقيمت في الإمارات، قبل أن يحقق المنتخب الإماراتي فوزه الوحيد في 26 مارس/آذار 1996، بعدما تغلب على المغرب بهدف من دون رد، ضمن بطولة ودية استضافتها الإمارات.

وفاز المنتخب المغربي بنتيجة 1-0 في لقاء أُقيم يوم 23 سبتمبر/أيلول 1998، ضمن منافسات كأس العرب، فيما انتهت مواجهة أخرى جمعت المنتخبين في 14 فبراير 2001 بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك خلال بطولة ودية استضافتها الإمارات.

وتجاوز المنتخب المغربي عقبة منتخب سورية في الدور ربع النهائي، بعد مباراة قوية حسمها بهدف من دون رد، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي. وفي المقابل، بلغ منتخب الإمارات الدور ذاته، عقب مواجهة صعبة أمام منتخب الجزائر، حامل لقب البطولة، انتهت بالتعادل 1-1 بعد الشوطين الإضافيين، قبل أن يحسمها "الأبيض" بركلات الترجيح.