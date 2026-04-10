المغربي عمران لوزا... تألق في إنكلترا يجذب أنظار الكبار

- يبرز عمران لوزا كلاعب وسط متألق مع واتفورد، حيث سجل 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة، مما جعله محط اهتمام الأندية الكبرى بفضل قدراته الدفاعية والهجومية المتكاملة. - رفض واتفورد عروضاً مغرية لضم لوزا، منها عرض بقيمة 10 ملايين يورو، بينما تتزايد الاهتمامات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية من السعودية وقطر، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية. - يسعى لوزا للعودة إلى المنتخب المغربي بعد غيابه عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، ويأمل في استعادة مكانه تحت متابعة المدرب محمد وهبي.

بات الدولي المغربي عمران لوزا (26 عاماً)، محور اهتمام متزايد في سوق الانتقالات، بعد الموسم اللافت الذي يقدمه رفقة نادي واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (التشامبيونشيب)، وفقاً لما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

ويعيش لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاماً أفضل فتراته الكروية، إذ نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، بأرقام مميزة بلغت 7 أهداف و9 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة هذا الموسم، في تأكيد واضح لتطوره الكبير وقدرته على الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية. وحظي أداء لوزا بإشادات كبيرة من داخل وخارج فريقه. فقد أثنى زميله الأسترالي نيستوري إيرانكوندا على تمريرته الحاسمة الأخيرة، واصفاً إياها بـ"المذهلة"، ومؤكداً قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. من جهته، أشاد مدرب واتفورد إد ستيل بقدرات لاعبه القيادية والفنية، معتبراً أنه عنصر أساسي في التحكم بإيقاع اللعب، كما لم يتردد مدرب تشارلتون ناثان جونز في التأكيد أن لوزا يمتلك مستوى يؤهله للعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكر الموقع الفرنسي أن ناديه واتفورد، رفض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عدة عروض، من بينها عرض بقيمة 10 ملايين يورو من أحد أندية الدوري الإنكليزي، إلى جانب اهتمام فرنسي باستعارته. ومع اقتراب الميركاتو الصيفي، تتجه الأنظار إلى مستقبل اللاعب عمران لوزا المرتبط بعقد حتى يونيو/حزيران 2028، في ظل اهتمام ناديين من الدوري الإنكليزي الممتاز، إضافة إلى أندية من السعودية وقطر، التي تدرس بدورها إمكانية التعاقد معه.

ويرتبط لوزا بعقد مع واتفورد يمتد حتى عام 2028، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 14 مليون يورو، إلا أن طموحه يتجاوز الأندية، إذ يسعى للعودة إلى صفوف المنتخب المغربي. وكان لوزا قد غاب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، ويأمل في استعادة مكانه مع "أسود الأطلس"، خاصة في ظل متابعة مستواه من المدرب محمد وهبي، الذي أكد سابقاً أنه ضمن دائرة الاهتمام بعد تطوره الملحوظ. وتكوّن عمران لوزا في نادي نانت، وقد تطوّر كثيراً منذ انتقاله إلى واتفورد عام 2021. وهو لاعب وسط متعدد الأدوار، قادر على ضبط إيقاع اللعب كارتكاز، أو تقديم تمريرات حاسمة دقيقة يمكنها إرباك الدفاعات.