- يستعد المعز علي، الهداف التاريخي لمنتخب قطر، للمشاركة في كأس العرب 2025، معبراً عن فخره بتمثيل بلاده وسعيه لرفع علم قطر عالياً، حيث يعتبر البطولة فرصة لرد الجميل للمشجعين وعائلته. - تُقام البطولة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً على ستة ملاعب مونديالية، حيث يتوقع أن تكون النسخة الأكثر تنافسية وتجمع الشعوب العربية في احتفالية تعكس معاني الأخوة والوحدة. - أكد المعز علي أهمية اللعب على أرض قطر، مشيراً إلى أن الدولة أثبتت كفاءتها في استضافة البطولات العالمية، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية رائدة.

يستعد لاعب المنتخب القطري، المعز علي (29 عاماً)، للمشاركة مع "العنابي" في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة، في مسابقة تحمل الكثير من المعاني إلى اللاعبين والمشجعين، في أنحاء المنطقة.

وأعرب المعز علي، في حواره مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اليوم الجمعة، عن اعتزازه بارتداء قميص المنتخب القطري، وتمثيل بلاده في البطولة، منوهاً إلى أنه يرى في كل مباراة فرصة لرد الجميل للمشجعين ولعائلته، مع شعور كبير بالمسؤولية، ليكون بحجم التوقعات، من أجل رفع علم قطر عالياً. ويعتبر المعز علي الهداف التاريخي لمنتخب قطر، وتُوج بلقب أمم آسيا مرتين، كما تمكن من تسجيل 60 هدفاً في 123 مباراة دولية، خلال مسيرته الكروية الحافلة، ليصبح واحداً من ألمع اللاعبين وأكثرهم تأثيراً في المنطقة. وأكد المهاجم، الذي حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولات كأس آسيا في نسخة 2019، أن نسخة هذا العام من كأس العرب، ستكون الأكثر تنافسية وستبقى محفورة في ذاكرة اللاعبين والمشجعين.

وأضاف: "كأس العرب بطولة كبيرة ذات طابع خاص، لأنها تجمع منتخبات دول تتشارك التاريخ والثقافة، ونشاهد الشعوب العربية تجتمع على أرض قطر لتشجيع منتخباتها، في احتفالية تتجسد فيها معاني الأخوة والوحدة بين اللاعبين والمشجعين". وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، في المجموعة الأولى إلى جانب نظيره التونسي، والفائز من مباراة سورية أمام جنوب السودان، والفائز من لقاء فلسطين وليبيا. ويستعد "العنابي" لخوض المباراة الافتتاحية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل على استاد البيت، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الدوحة.

وأكد المعز أهمية خوض "العنابي" للمباريات على أرضه وبين جمهوره. وتابع: "عندما نلعب في قطر، نشعر بطاقة وشغف المشجعين في كل لحظة ما يشكّل حافزاً ملهماً لنا. أتوقع أن تحقق النسخة المقبلة من مونديال العرب، نجاحاً باهراً يفوق النسخة الأولى على جميع المستويات". كما سلط الضوء على التزام دولة قطر باستضافة بطولات عالمية المستوى، وقال في هذا السياق: "منذ استضافة كأس العالم 2022، أثبتت دولة قطر كفاءة استثنائية في استضافة البطولات العالمية، مع نمو ملحوظ في إمكانات صناعة الرياضة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للرياضة العالمية، ويؤكد أن قطر بحجم التحدي وبكامل الجاهزية، كما يوضح اهتمام الدولة بالرياضة وتطويرها، وخاصة كرة القدم، والذي يعود بالنفع على البلاد وعلى المنطقة بأكملها".

وتقام كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، على ستة ملاعب مونديالية، شهدت سابقاً مباريات في كأس العالم "قطر 2022" وهي استادات: البيت، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، ولوسيل، و974. ويشارك في البطولة 16 منتخباً تتنافس للتتويج باللقب المرموق. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في قطر.