المطبخ السوداني في كأس العرب.. الأكل الشعبي ودعم صقور الجديان

جالت كاميرا "العربي الجديد" على أحد أشهر المطاعم السودانية في الدوحة "مطعم ليالي الخرطوم"، ضمن فقرة خاصة بتغطية بطولة كأس العرب 2025، وهي "أكل وشاي وجماهير"، التي عُرضت فيها أبرز الأكلات السودانية الشعبية مع دعم خاص لمنتخب صقور الجديان المشارك في "المونديال العربي"، بعدما تجاوز الفريق في وقتٍ سابق نظيره اللبناني بنتيجة 2-1 في الملحق قبل أيام، ليضمن حضوره في هذه النسخة.

وتحدث مدير مطعم ليالي الخرطوم عوض حامد عن أبرز الأكلات الشعبية التي يبيعها داخل مطعمه، الذي يُعد من بين أقدم المطاعم في العاصمة القطرية، ويقصده السودانيون المقيمون في الدوحة منذ سنوات، وسيكون مقصداً للجمهور السوداني بشكل كبير خلال منافسات بطولة كأس العرب 2025.

كما تحدث المسؤول في مطعم ليالي السودان أبو بكر حسن الرشيد عن عمله داخل المطعم، وأتاح لـ"العربي الجديد" جولة خاصة داخل المطبخ، للتعرّف على أبرز الوجبات السودانية المميزة، التي يجرى تحضيرها، وتُقدم طازجة للزوار، خصوصاً السودانيين، ووصف لنا كل أكلة شعبية سودانية بكلّ تفاصيلها، كيف تُطبخ وكيف تُقدم وأصلها ومكوناتها الأساسية.

والتقت كاميرا "العربي الجديد" عدة مشجعين لمنتخب السودان داخل المطعم وخارجه، الذين عبروا عن دعمهم الكبير لرجال "صقور الجديان"، قبل المشاركة المُنتظرة في بطولة كأس العرب 2025، خاصة أن فريقهم يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضمّ كلّاً من البحرين والجزائر والعراق، فهل سينجح زملاء اللاعب محمد الغربال في تجاوز دور المجموعات؟