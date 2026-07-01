المشروع يشتعل.. صراع أوروبي شرس على مقاعد دوري "NBA" المرتقب

- أكثر من 20 نادياً أوروبياً قدموا عروضاً للمشاركة في دوري "أن بي إيه أوروبا"، مما يعكس زيادة كبيرة في الاهتمام منذ مارس الماضي، حيث تضاعف عدد العروض. - الدوري الجديد، المقرر إطلاقه في أكتوبر 2027، سيضم 12 فريقاً ثابتاً وأربعة فرق إضافية تتأهل عبر دوري أبطال كرة السلة، مع تقديرات للعروض الفردية بين 500 مليون ومليار يورو. - محادثات جارية مع "اليوروليغ" للمشاركة المستقبلية، وسط تفاؤل كبير من رابطة الدوري الأميركي والاتحاد الدولي لكرة السلة حول المشروع.

قدّم أكثر من 20 نادياً لكرة السلة في أوروبا عروضاً، من أجل الحصول على حق المشاركة في دوري رابطة كرة السلة الأميركية في القارة العجوز "أن بي إيه أوروبا"، في خطوة تمثل تقدما إضافيا نحو تأسيس المسابقة الجديدة، حيث تُشير المعلومات إلى أن عدد العروض تضاعف أكثر من مرتين منذ الموعد النهائي السابق في شهر مارس/آذار الماضي.

وكان أمام المستثمرين مهلة حتى نهاية يونيو/حزيران، لتقديم عروضهم النهائية الخاصة بدوري "أن بي إيه" أوروبا، حيث تخطط رابطة الدوري الأميركي للمحترفين والاتحاد الدولي لكرة السلة لإطلاق هذه المسابقة الجديدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2027، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس، الأربعاء.

ويعد دوري "اليوروليغ"، المدار بشكل خاص من قبل الأندية، المسابقة الأبرز في القارة الأوروبية، إلا أنها بطولة مغلقة، لكن من المقرر أن يضم دوري "أن بي أيه أوروبا" 12 فريقاً ثابتاً، بينما يمكن لأربعة فرق إضافية التأهل عبر دوري أبطال كرة السلة، حيث يعتقد أن فريقي ألبا برلين وبايرن ميونخ الألمانيين، هُما الأكثر حظاً في الحصول على مقعدين ثابتين. وتقدر قيمة العروض الفردية المقدمة بين 500 مليون يورو (570 مليون دولار) ومليار يورو.

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من جهته، قال نائب مفوض الدوري الأميركي، مارك تاتوم في بيان نشر على موقع (إنستغرام)، دون تقديم أرقام دقيقة: "نشعر بتفاؤل كبير تجاه العروض النهائية، التي تلقيناها لمنح امتيازات دائمة في دوري جديد مدعوم من رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة والاتحاد الدولي في أوروبا، وهو ما يعكس الاهتمام والزخم الكبيرين حول هذا المشروع".

كما أن هناك محادثات جارية مع "اليوروليغ" بشأن إمكانية مشاركتها في المستقبل، وبخاصة أن تصريحات رئيس دوري "أن بي أيه أوروبا"، جورج إيفازوغلو في شهر يونيو/حزيران الماضي، أشارت إلى ذلك، بعدما أكد أن "المحادثات اكتسبت زخماً. سيكون هناك تواصل مستمر بيننا، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه".